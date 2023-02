حرض سابقا على اغتصاب المسلمات.. راهب هندوسي يطالب بإبادة جماعية لـ"المسلمين الجهاديين"

شن راهب هندوسي هجوما لاذعا على المسلمين في الهند، مطالبا بإبادة جماعية لمن وصفهم بالـ"المسلمين الجهاديين" حتى تتحول الهند إلى دولة هندوسية.

وفي مقطع مصور تداولته وسائل إعلام محلية، أمس الأحد، ظهر باجرانغ موني داس الراهب في ولاية أوتار براديش شمالي الهند وهو يطالب الهندوس في الهند بالنهوض لجعل البلاد كما وصفها "دولة هندوسية مرة أخرى".

وحسب صحيفة "دول نيوز" (Doolnews) المحلية قال موني "نحن نعلم أن الهند كانت دولة مسالمة في الماضي وأن سلامها دمر بعد دخول المسلمين. كانت الهند في الأصل أمة هندوسية، وعندما حكم المسلمون، حاولوا جعلها دولة إسلامية، لذلك يجب على الهندوس اتباع نفس الطريقة لجعل دولة الهند هندوسية حقيقة واقعة".

وأضاف "لن تكون هناك أمة هندوسية إلا إذا استيقظ الهندوس أو استُدعوا، وتحقيق هدف الهند هندوسية، سوف يكون مستحيلا، إلا إذا تم ذبح المسلمين الجهاديين".

تصريحات الراهب التحريضية جاءت بعد أقل من عام على اعتقاله بتهمة "تحريض الهندوس على قتل واغتصاب المسلمات"، ففي 7 أبريل/نيسان الماضي ظهر موني في مقطع مصور وهو يخاطب عددًا كبيرًا من النشطاء الهندوس في أحد الشوارع العامة وأمام أحد المساجد في ولاية أوتار براديش مطالبًا بـ"خطف واغتصاب المسلمات".

Here is the full video. It's been more than 5 days. No action against him by Police yet. pic.twitter.com/EP3kkOY6s5

وفي 13 أبريل/نيسان الماضي، تم اعتقال موني من قبل السلطات إثر تقديم شكوى ضده من قبل منظمات حقوقية وأفرج عنه بكفالة مالية في 24 من نفس الشهر بعد أن اعتذر عن التعليق في المحكمة لكنه قال لوسائل الإعلام بعد الإفراج عنه "ليس لدي أي شعور بالذنب لما قلته".

وصرح الراهب الهندوسي بأنه "مستعد للذهاب إلى السجن ألف مرة ومواجهة العديد من الهجمات، لكنه سيواصل حماية دينه".

وحسب ما ذكرت صحيفة الغارديان (The Guardian) البريطانية فإن ولاية أوتار براديش التي يسكنها أكثر من 200 مليون شخص، تشهد منذ أن أصبح يوغي أديتياناث رئيسا للوزراء عام 2017، تنقل موني مع اثنين من حراس الشرطة المسلحة في المقاطعة وهو امتياز يتمتع به العديد من السادة في الولاية ولم يتم سحب حراس موني بعد اعتقاله.

Here is the same video taken from a different angle.. How many Police Personals can you see in this video while the Mahant is giving Rape threats to Muslim Women?

CC : @sitapurpolice @Uppolice #ArrestBajrangMuni pic.twitter.com/VxWD2V4xXe

— Mohammed Zubair (@zoo_bear) April 8, 2022