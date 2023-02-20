جريح واختناقات في مواجهات مع الاحتلال بنابلس والجيش الإسرائيلي يداهم منازل أسرى تمهيدا لهدمها

أصيب فلسطيني بالرصاص الحي ونحو 30 آخرين بحالات اختناق بالغاز المدمع اليوم الاثنين، وذلك خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بمدينة نابلس، وفق ما ذكرته مصادر فلسطينية.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت فجرا شارع المريج ومخيم العين في نابلس، حيث داهمت منزل الأسير الجريح أسامة الطويل؛ أحد منفذَي هجوم شافي شومرون قرب بلدة دير شرف غربي المدينة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت عائلة الأسير إن قوات الاحتلال داهمت المنزل بشكل وحشي واعتدت على ابنها بالضرب.

كما داهمت قوات الاحتلال منزل الأسير الآخر كمال جوري المشارك في هجوم شافي شومرون، وقامت بإجراء مسح هندسي للمنزلين تمهيدا لهدمهما في وقت لاحق.

من ناحية أخرى، أخطر جيش الاحتلال الإسرائيلي عائلة الأسير إسلام فروخ المتهم بالتخطيط وتنفيذ تفجيرين منفصلين في مدينة القدس أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بنيته هدم منزلها.

وأوضح الجيش -في بيان عسكري- أنه عازم على هدم البيت الواقع في مدينة رام الله من دون أن يحدد موعدا لذلك، مشيرا إلى أنه بإمكان العائلة تقديم التماس بخصوص عملية الهدم.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الشاب فروخ في ديسمبر/كانون الأول الماضي بتهمة تنفيذ تفجيرين في القدس أسفرا عن مقتل إسرائيليين اثنين وإصابة آخرين.