بعد يوم من إغلاقه.. اشتباكات مسلحة بين القوات الأفغانية والباكستانية بمعبر طورخم الحدودي

أفاد مصدر حكومي للجزيرة بوقوع اشتباكات بين القوات الأفغانية والباكستانية اليوم الاثنين عند معبر طورخم شرقي أفغانستان دون وقوع ضحايا.

ووقع تبادل إطلاق النار بعد يوم من إغلاق حكومة طالبان الأفغانية المعبر الحدودي بسبب رفض إسلام آباد المزعوم السماح لمرضى أفغان -والقائمين على رعايتهم- لا يملكون أوراقا ثبوتية دخول باكستان لتلقي الرعاية الطبية.

وأكد مسؤول محلي في الشرطة الباكستانية إطلاق النار وإغلاق الحدود.

وقال متحدث باسم الشرطة الأفغانية في إقليم ننغرهار بشرقي أفغانستان لرويترز "الحدود مغلقة وسننشر التفاصيل في وقت لاحق".

ولم يعلق الجيش الباكستاني ووزارة الخارجية على الأمر، لكن مسؤولا في طالبان في معبر طورخم قال إنهم أغلقوه لأن باكستان لم تتقيد بالالتزامات المتفق عليها.

ولم يتسن على الفور الوصول إلى متحدثين باسم الجيش والشرطة والحكومة في باكستان للتعليق، لكن مسؤوليْن أمنيين باكستانيين في المنطقة أكدا إغلاق الحدود وتبادل إطلاق النار.

يشار إلى أن النزاعات المرتبطة بالحدود بين البلدين، والبالغ طولها 2600 كيلومتر، ظلت موضع خلاف بينهما لعقود. ويعدّ معبر طورخم الحدودي نقطة العبور الرئيسية للمسافرين والبضائع بين باكستان وأفغانستان، الدولة الحبيسة التي لا تطل على أي مسطحات مائية.