الاتحاد الأوروبي يخصص 193 مليون يورو لمواجهة أزمة الغذاء في اليمن

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، تقديم منحة مالية جديدة تقدر بأكثر من 193 مليون يورو، لدعم الفئات الأكثر ضعفا في اليمن ومواجهة انعدام الأمن الغذائي في البلاد.

وقال المفوض الأوروبي للمساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش -خلال منتدى الرياض الإنساني الدولي- إنه سيتم تخصيص 136 مليون يورو لشركاء الاتحاد في المجال الإنساني للمساعدة في تلبية الاحتياجات الناتجة عن العنف المستمر والكوارث المفاجئة.

وستشمل الأنشطة التي يمولها الاتحاد مجالات الصحة والتغذية والمساعدة الغذائية وكذلك المياه والصرف الصحي لمنع سوء التغذية وانتقال الأوبئة.

كما سيتم تخصيص 55 مليون يورو كمساعدات إنمائية للأمن الغذائي لليمنيين ودعم سُبل العيش لتلبية احتياجات الأمن الغذائي العاجلة وتنمية طويلة الأجل والاعتماد على الذات.

وتعاني البلاد من أزمة اقتصادية وإنسانية حادة هي الأسوأ في العالم بحسب الأمم المتحدة في ظل الحرب والفجوات الحادة في التمويل والتضخم العالمي والتأثير غير المباشر للحرب في أوكرانيا.

ويستورد اليمن 90% من احتياجاته من الغذاء، ويأتي 45% من وارداته من القمح من أوكرانيا وروسيا، في حين يعتمد 80% من سكان اليمن البالغ عددهم 32.6 مليون على المساعدات الإنسانية.

كما أدى الصراع الدامي منذ 8 سنوات باليمن إلى انهيار الاقتصاد وقيمة العملة ونقص الاحتياطيات الأجنبية ودفع الملايين إلى شفا المجاعة بعدما جعل أسعار المواد الغذائية بعيدة عن متناول الكثيرين.