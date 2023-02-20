متأثرا بجروحه.. استشهاد فتى فلسطيني في نابلس بالضفة الغربية المحتلة

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، نقلا عن مصادر طبية في مدينة نابلس، باستشهاد الفتى منتصر الشوا (16 عاما) مساء اليوم الاثنين، متأثرا بجروح أصيب بها برصاص الاحتلال الإسرائيلي قبل أسبوعين.

وكان الفتى الشوا من مخيم بلاطة أُصيب في مواجهات مع قوات الاحتلال في الثامن من فبراير/شباط الجاري برصاصة اخترقت رأسه من خلف الأذن وخرجت من الفم، ووصل إلى المستشفى بحالة توقف للقلب والتنفس، حيث مكث بالعناية المكثفة إلى أن أُعلن استشهاده مساء اليوم.

كما أصيب فلسطيني آخر بالرصاص الحي ونحو 30 آخرين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع في وقت سابق من هذا اليوم، وذلك خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

والدة منتصر الشوا الذي ارتقى متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال قبل أيام: "صغيرنا أسد… أطفالنا بتخوفهم". pic.twitter.com/OgZXI32b0a — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 20, 2023

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت فجرا شارع المريج ومخيم العين في نابلس، حيث دهمت منزل الأسير الجريح أسامة الطويل؛ أحد منفذَي هجوم شافي شومرون قرب بلدة دير شرف غربي المدينة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وباستشهاد الفتى الشوا، يرتفع عدد الشهداء بالضفة الغربية المحتلة إلى 50 شهيدا، بينهم 4 برصاص المستوطنين، و11 طفلا وسيدة مسنّة، وأسير في السجون، بينما قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال العام الماضي 224 فلسطينيا، منهم 61 طفلا.