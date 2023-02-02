مستوطن إسرائيلي يقتحم كنيسة "حبس المسيح" في القدس ويحطم بعض محتوياتها

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن مستوطنا إسرائيليا اقتحم اليوم الخميس، كنيسة "حبس المسيح" في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، وبدأ بتحطيم بعض محتوياتها.

وقالت محافظة القدس، في بيان صحفي مقتضب، إن مستوطنا اقتحم مبنى الكنيسة الواقع مقابل المدرسة العمرية، وقام بتكسير وتحطيم بعض محتوياتها، وحاول إشعال النار فيها. مضيفة أن الحارس الموجود في المكان تصدى للمستوطن.

وأدان مدير مركز القدس للعلاقات الكنسية يوسف ظاهر، الاعتداء على الكنيسة، مشيرا إلى تزايد اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه على المقدسات المسيحية في البلدة القديمة من القدس، مطالبا "المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، تجاه هذه الجرائم".

من جانبها، قالت الشرطة الإسرائيلية إنها اعتقلت سائحًا أميركيًّا اعتدى على كنيسة "حبس المسيح" بالقدس المحتلة.

This morning, a Jewish extremist targeted the statue of the scourged Savior in the #Flagellation Chapel, the first stop on the famous #ViaDolorosa in #Jerusalem. Welcome to the new Christian-hating Israel, encouraged and supported by the current government!@ProtectingHLC pic.twitter.com/0wQ3TK9uX1 — Pater Nikodemus Schnabel (@PaterNikodemus) February 2, 2023

وأضافت -في بيان- أن السائح اقتيد إلى أحد مراكز الشرطة للتحقيق معه.

بينما أفادت مصادر في الكنيسة التابعة لبطريركية اللاتين للجزيرة، بأن مستوطنا يرتدي القلنسوة اليهودية اقتحم الكنيسة، وبدأ بتحطيم محتوياتها، وبينها تمثال للسيد المسيح عليه السلام، قبل أن يتمكن الحراس من احتجازه وتسليمه للشرطة.

يذكر أن هذا هو الاعتداء الرابع، الذي تتعرض له أماكن عبادة مسيحية في القدس من قبل متطرفين يهود، منذ بداية العام الجاري، حيث تعرضت مقبرة الكنيسة الأسقفية لاعتداء وتكسير للصلبان، كما تعرضت البطريركية الأرمنية في وقت سابق إلى محاولة لاقتحامها، وخُطت عبارات عنصرية على جدرانها.

اعتداء على طفل بغاز الفلفل

وفي السياق، اعتدى مستوطن إسرائيلي آخر اليوم الخميس، على طفل من بلدة حوارة جنوب نابلس، برش غاز الفلفل على وجهه.

وقالت "وفا" إن مستوطنا أوقف مركبة مواطن فلسطيني على الشارع الرئيس في البلدة، ورش عبر نافذتها غاز الفلفل على وجه الطفل فيصل المختار (14 عاما) أثناء وجوده في المكان، ما أدى إلى إصابته بحروق.

هذا الصباح، رش مستوطن فيصل شحادة البالغ من العمر 14 عاما رذاذ غاز الفلفل على وجهه بينما كان في طريقه إلى منزله. يعاني الفلسطينيون في الضفة الغربية من موجة مكثفة من عنف المستوطنين في الأيام الأخيرة – عنف الدولة الذي ينفذه المدنيون. pic.twitter.com/rFUSKrVtlN — B'Tselem בצלם بتسيلم (@btselem) February 2, 2023

وأوضحت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، في بيان سابق، أن عدد الاعتداءات التي نفذها المستوطنون خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي بلغ 150 اعتداء، تخللتها محاولة إنشاء 6 بؤر استيطانية جديدة في مناطق متفرقة، مبينة أن اعتداءات المستوطنين تركزت في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.