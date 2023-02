مستوطن إسرائيلي يقتحم كنيسة "حبس المسيح" في القدس ويحطم بعض محتوياتها

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن مستوطنا إسرائيليا اقتحم اليوم الخميس، كنيسة "حبس المسيح" في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، وبدأ بتحطيم بعض محتوياتها.

وقالت محافظة القدس، في بيان صحفي مقتضب، إن مستوطنا اقتحم مبنى الكنيسة الواقع مقابل المدرسة العمرية، وقام بتكسير وتحطيم بعض محتوياتها، وحاول إشعال النار فيها. مضيفة أن الحارس الموجود في المكان تصدى للمستوطن.

وأدان مدير مركز القدس للعلاقات الكنسية يوسف ظاهر، الاعتداء على الكنيسة، مشيرا إلى تزايد اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه على المقدسات المسيحية في البلدة القديمة من القدس، مطالبا "المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، تجاه هذه الجرائم".

من جانبها، قالت الشرطة الإسرائيلية إنها اعتقلت سائحًا أميركيًّا اعتدى على كنيسة "حبس المسيح" بالقدس المحتلة.

This morning, a Jewish extremist targeted the statue of the scourged Savior in the #Flagellation Chapel, the first stop on the famous #ViaDolorosa in #Jerusalem.

Welcome to the new Christian-hating Israel, encouraged and supported by the current government!@ProtectingHLC pic.twitter.com/0wQ3TK9uX1

— Pater Nikodemus Schnabel (@PaterNikodemus) February 2, 2023