وصفتها بـ"الفاشية والعنصرية".. حزب العمال "يجبر" نائبة بريطانية على الاعتذار لإسرائيل

اضطرت النائبة البريطانية من حزب العمال كيم جونسون للتراجع عن انتقادها لإسرائيل وانتهاكاتها بحق الفلسطينيين ووصفها لها بـ"الفاشية" و"دولة الفصل العنصري"، فيما أفادت وسائل إعلامية بأنها "أُجبرت" على ذلك بضغط من رئاسة حزبها.

وقالت جونسون، أثناء جلسة برلمانية أمس الأربعاء، "منذ انتخاب الحكومة الإسرائيلية الفاشية في شهر ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، تزايدت انتهاكات حقوق الإنسان ضد المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك الأطفال".

وتابعت: "هل باستطاعة رئيس الوزراء (في إشارة إلى بنيامين نتنياهو) إخبارنا كيف سيواجه ما تشير إليه منظمة العفو الدولية ومنظمات حقوق الإنسان بدولة الفصل العنصري؟".

وبعد ساعات قليلة من إدلائها بتصريحاتها تلك، وقفت جونسون في نهاية جلسة البرلمان أمس لتقول إنها تعتذر "بلا تحفّظ" عن "اللغة المتطرفة" التي استخدمَتها في انتقاد إسرائيل.

وقالت جونسون "كنت مخطئة في استخدامي لمصطلح "فاشية" لوصف الحكومة الإسرائيلية، وأنا أتفهم أن هذا أمرٌ حساس بشكلٍ خاص نظرا إلى تاريخ دولة إسرائيل".

Full clip of Kim Johnson MP apologising "unreservedly" for her comments at #PMQs describing the Israeli government as "fascist" and calling it an "apartheid state". I understand the apology follows a meeting with the Labour Chief Whip. pic.twitter.com/uSKd9SUrGe — Ben Bloch (@realBenBloch) February 1, 2023

مهاجمة وتوضيحات

وفيما يتعلق بمهاجمتها السابقة للحكومة الإسرائيلية اليمينية، أوضحت جونسون: "بينما هناك أعضاء يمينيون متطرفون في الحكومة، أنا أُقرّ بأن استخدام المصطلح في هذا السياق كان خطأً".

ولم يقتصر اعتذار جونسون على ذلك، بل إنها تراجعت أيضًا عن استخدام وصف "الفصل العنصري" في الإشارة إلى إسرائيل.

وبحسب وسائل إعلام فقد تعرضت جونسون للتأنيب من قِبل المتحدث باسم زعيم حزب العمال كير ستارمر بسبب تعليقاتها خلال وقت الغداء.

وجرى استدعاء جونسون لمكتب مسؤول الانضباط الحزبي في حزب العمال قبل أن تعود للبرلمان في وقتٍ لاحقٍ خلال اليوم للاعتذار.

So appalling to see @Keir_Starmer & Labour gaslighting Palestinians, denying their lived realities, & denying the reality of a current Israeli government made up of fascists, racists & supremacist annexationists. Where’s the lie in what @KimJohnsonMP says? https://t.co/i7aGuaaSI6 — Joseph Willits (@josephwillits) February 1, 2023

ونقلت وسائل إعلام عن المتحدث باسم زعيم حزب العمال قوله "من الواضح أننا نريدها أن تتراجع عن الملاحظات التي أدلت بها بالتأكيد، كل ما يمكنني قوله هو أنه لو كان كير ستارمر قد أجاب عن هذا السؤال، لكان قد أوضح أنه يعتبر هذه اللغة غير مقبولة".

وأكد أن حزب العمال البريطاني "ينظر بوضوح إلى العلاقة مع إسرائيل على أنها علاقة ثنائية مهمة بالنسبة لنا".

وعلّقت منظمة العفو الدولية على الحادثة بتأكيدها أن إسرائيل هي "دولة فصل عنصري"، حيث دعت زعيم حزب العمال كير ستارمر، ورئيس الحكومة من حزب المحافظين ريشي سوناك، وجميع البرلمانيين لقراءة تقريرها الذي صدر العام الماضي حول هذا التوصيف.

Our response: "We would call on Keir Starmer, Rishi Sunak and all parliamentarians to read our 280-page report on Israel’s crushing system of apartheid against Palestinians" – @mclarenkv Report here: https://t.co/C1yNk7XYy4#EndIsraeliApartheid https://t.co/n9OkC9z8BK — News From Amnesty (@NewsFromAmnesty) February 1, 2023

تضامن وتساؤل

وأشارت "حملة التضامن مع فلسطين"، وهي منظمة بريطانية، إلى أن اعتذار جونسون كان متوقعًا لانحياز ستارمر المعروف مع إسرائيل، لكن إجبار النائبة جونسون على ذلك "أمرٌ مشين لأنه يعزز التواطؤ مع الظلم الذي يتعرض له الفلسطينيون من خلال رفض الاعتراف به".

وأكدت المنظمة في تغريدات لها على تويتر: "لم تقل كيم جونسون شيئًا خاطئًا. ليست هي من يجب أن تعتذر. بل من أجبرها على التراجع عن كلامها يجب أن يعتذروا".

Today the Labour leadership pressured Kim Johnson MP to withdraw remarks she made suggesting the Israeli Government contains fascists and that Israel practises apartheid. This was predictable but nonetheless shameful. Here’s why: (1/6)#IsraeliApartheid — PSC (@PSCupdates) February 1, 2023

ومن جانبه، تساءل الناشط السياسي البريطاني فيليب براودفوت: "لماذا اعتذرت النائبة كيم جونسون عن وصف الحكومة الإسرائيلية بأنها دولة فصل عنصري؟ فقد وصفتها كل من هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية بهذه الصفة، وقد تعهدت الحكومة الإسرائيلية بمواصلة التوسع الاستيطاني في انتهاك للقانون الدولي. جونسون كانت محقة".

Why did Kim Johnson MP apologise for describing the Israeli government as operating an apartheid regime? It is described as such by both HRW and Amnesty, and the Israeli government has pledged to continue settler expansion in violation of international law. She was right. — Philip Proudfoot (@PhilipProudfoot) February 1, 2023

من جانبه، قال ناشط فلسطيني يدعى "حمزة"، "لقد تعين على منظمة العفو في المملكة المتحدة أن تصدر بيانًا يعيد التأكيد على أن إسرائيل هي بالفعل دولة فصل عنصري في أعقاب الخلاف بين حزب العمال وكيم جونسون اليوم. تخيل أنك أخطأت بشكل فظيع لدرجة أن تتدخل منظمة حقوق الإنسان لتصحح لك رأيك".