في أول اتهام رسمي.. ممثل إيران بالأمم المتحدة: التحقيقات تشير إلى أن إسرائيل مسؤولة عن هجوم أصفهان ونحتفظ بحق الرد

قال ممثل إيران في الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن إسرائيل هي المسؤولة عن الهجوم بطائرات مسيرة على مصنع عسكري بالقرب من مدينة أصفهان بوسط البلاد السبت الماضي، وأكد أن بلاده تحتفظ بحق الرد، ويمثل ذلك أول اتهام رسمي لتل أبيب بمسؤوليتها عن الهجوم.

ووقع الهجوم وسط توتر بين إيران والغرب بسبب ملف طهران النووي، ومزاعم تزويدها روسيا بالأسلحة في حربها مع أوكرانيا، بما في ذلك "طائرات مسيرة انتحارية"، إضافة إلى قمع المظاهرات المناهضة للحكومة.

وقال إيرواني إن التحقيقات الأولية تشير إلى مسؤولية إسرائيل عن الهجوم السبت الماضي، معتبرا أنه يمثل خرقا للقرارات والقوانين الدولية.

وأضاف المبعوث الإيراني في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة والرئيس الدوري لمجلس الأمن أن إيران "تحتفظ بحقها المشروع والطبيعي في الدفاع عن أمنها القومي والرد بحزم على أي تهديد أو خطأ" ترتكبه إسرائيل في أي زمان ومكان طبقا لميثاق الأمم المتحدة.





ودعا إيرواني مجلس الأمن الدولي إلى القيام بمهامه لإدانة الإجراءات الإسرائيلية وإيقاف كل برامج إسرائيل وأنشطتها الخطيرة والمخربة في المنطقة، وفق ما جاء في رسالته.

وتعبر إسرائيل منذ وقت طويل عن استعدادها لضرب أهداف إيرانية إذا فشلت الدبلوماسية في الحد من برامج طهران النووية أو الصاروخية، لكنها تتبع نهج الإحجام عن التعليق على وقائع بعينها.

وقال موقع "نور نيوز" الإيراني أمس الأربعاء إن قطع المسيّرات والمواد المتفجرة التي استخدمت في هجوم أصفهان أدخلت إلى إيران بطلب من أحد أجهزة الاستخبارات الأجنبية وبتعاون من الجماعات الكردية المعارضة التي تتخذ من إقليم كردستان العراق مقرا لها.

واتهمت إيران إسرائيل من قبل بالتخطيط لهجمات باستخدام عملاء في الأراضي الإيرانية.

وفي يوليو/تموز الماضي قالت طهران إنها ألقت القبض على فريق تخريب يضم مسلحين من الأكراد يعملون لصالح إسرائيل وخططوا لنسف مركز "حساس" للصناعات الدفاعية في أصفهان.

وتقع العديد من المواقع النووية في محافظة أصفهان، بما في ذلك نطنز الذي يمثل محور برنامج طهران لتخصيب اليورانيوم، واتهمت إيران إسرائيل بتخريبه في 2021.