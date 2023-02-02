بعد لقائه البرهان في الخرطوم.. وزير خارجية إسرائيل يعلن تطبيع العلاقات مع السودان خلال هذا العام

كشف وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين عن تقديم تل أبيب مسودة اتفاق سلام مع السودان سيوقع خلال هذا العام، وذلك بعد لقائه رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان -الخميس- في العاصمة الخرطوم.

وقال كوهين -بعد اللقاء- نعود من الخرطوم بنعم 3 مرات، للسلام وللمفاوضات وللاعتراف بإسرائيل، موضحا أن اتفاق السلام مع السودان سيوقع هذا العام. وأشار إلى أن تل أبيب قدمت مسودة اتفاق السلام للسودان وستوقع بعد تشكيل الحكومة المدنية هناك.

من جهته، قال مجلس السيادة الانتقالي بالسودان إن البرهان التقى الخميس في مكتبه كوهين والوفد المرافق له. ونقلت وكالة الأنباء السودانية (سونا) أن اللقاء تطرق إلى سبل إرساء علاقات مثمرة مع إسرائيل وتعزيز آفاق التعاون المشترك بين الخرطوم وتل أبيب في عدة مجالات لا سيما الأمنية والعسكرية.

وبحسب إعلام مجلس السيادة، فقد حث الجانب السوداني الجانب الإسرائيلي على العمل على تحقيق الاستقرار بين إسرائيل والشعب الفلسطيني. كما تناول اللقاء الدور الذي يلعبه السودان في معالجة القضايا الأمنية في المنطقة.

حميدتي لا يعلم

من جانبه، قال محمد حمدان حميدتي نائب رئيس مجلس السيادة -في تعميم صحفي مقتضب- إنه لا علم له بزيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، وإنه لم يلتقِ الوفد الإسرائيلي الذي زار الخرطوم الخميس. وطبقا لإعلام نائب رئيس مجلس السيادة، فإن حميدتي أكد عدم صحة الأنباء المتداولة بشأن لقائه بالوفد الإسرائيلي الذي زار السودان، موضحا أنه لا علم له بالزيارة المعنية، وأنه لم يلتق بالوفد الزائر.

وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن مصدرين بالحكومة السودانية -الخميس- أن وفدا إسرائيليا وصل إلى العاصمة السودانية الخرطوم لبحث تطبيع العلاقات بين البلدين. وأضاف المصدران -اللذان تحدثا لرويترز شريطة عدم الكشف عن هويتهما- أن الزيارة جزء من تبادل زيارات بين السودان وإسرائيل، تشمل بحث التوصل إلى اتفاق للتطبيع وتوقيعه.

ولم يسبق أن أُعلن عن مغادرة وزير الخارجية الإسرائيلي لإسرائيل، كما لم تحدد وزارة الخارجية وجهة "هذه الرحلة التاريخية".

من جانبه، أفاد موقع "أكسيوس" (Axios) بأن وزير الخارجية الإسرائيلي التقى الخميس في الخرطوم رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان.

وفي السياق ذاته، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن طائرة إسرائيلية خاصة وصلت الخميس إلى الخرطوم. وقال مراسل الهيئة إيتاي بلومنتال -في تغريدة عبر تويتر- "هبطت طائرة تنفيذية إسرائيلية قبل فترة وجيزة في العاصمة الخرطوم".

ونقلت هيئة البث -في وقت سابق- عن مسؤول إسرائيلي لم تسمه أن السودان في طريقه للتوقيع رسميا على اتفاقيات أبراهام (للتطبيع).

وكانت صحيفة هآرتس الإسرائيلية نقلت عن مسؤول إسرائيلي -وصفته بالكبير- أن السودان يستعد للتوقيع على اتفاق تطبيع للعلاقات مع تل أبيب.

ووافق السودان على اتخاذ خطوات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في اتفاق عام 2020 توسطت فيه حكومة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، بالإضافة إلى التوسط في اتفاقات تطبيع بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب.

رفض القوى الشعبية

من جهة أخرى، قالت القوى الشعبية لمقاومة التطبيع بالسودان إن صفقة التطبيع مع إسرائيل مذلة وتنفصل عن قيم الشعب السوداني. وأضافت القوى أن السودان لن يجني من الصفقة إلا السراب، وشددت على أنه يجب على القيادة العسكرية في السودان وقف العبث بأمن البلاد؛ حسب تعبيرها.

في الأثناء، نددت رابطة "إعلاميون من أجل القدس" بخطوات الحكومة السودانية نحو التطبيع، وقالت الرابطة إن حكومة الفترة الانتقالية لا تملك حق توقيع أي اتفاق مع إسرائيل.

وقال المؤتمر الشعبي إن الغرض من محاولة التطبيع اليائسة والمحمومة أن يظل السودان تحت حكم العسكر بدعم من العدو الإسرائيلي، وأضاف أن محاولات التطبيع لن يُكتب لها النجاح مهما تكاثرت وعود الترغيب والترهيب وبذلت لها، بحسب تعبيره.