استعدادا لهجوم روسي واسع.. الاتحاد الأوروبي يجدد دعمه لكييف وزيلينسكي: ندعو لتعزيز العقوبات على موسكو وهزيمة العدوان

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي -اليوم الخميس- إلى تعزيز العقوبات على روسيا مؤكدا أنه كلما تم ذلك تقدمت بلاده في هزيمة ما سماه "العدوان الروسي".

كما أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين -خلال مؤتمر صحفي مع زيلينسكي في كييف التي حلت بها لحضور قمة أوروبية أوكرانية- وقوف الاتحاد الأوروبي مع أوكرانيا.

وقالت فون دير لاين "وقفنا مع أوكرانيا منذ اليوم الأول لأننا نعلم أن مستقبل قارتنا يكمن فيها.. وجودنا اليوم في كييف يؤكد وقوف كل دول الاتحاد الأوروبي مع كييف".

يأتي هذا بينما أعلن الجيش الأوكراني أن القوات الروسية تستعد لشن هجوم واسع على البلاد من البحر الأسود، إذ بدأت بتنفيذ مناورات في المنطقة وإرسال المزيد من التعزيزات إليها رغم العواصف البحرية التي تشهدها.

وقد أعلن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن مجموع المساعدات الأوروبية المقدمة لأوكرانيا -منذ بدء الحرب في فبراير/شباط الماضي- بلغ أكثر من 50 مليار دولار.





هزيمة إستراتيجية

في المقابل، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إنه كلما زاد الغرب في تزويد نظام كييف بالأسلحة بعيدة المدى زادت الحاجة لدفع القوات الأوكرانية بعيدا عن الأراضي الروسية.

وأشار لافروف إلى أن الجميع يريد إنهاء الحرب، لكن لا أحد يرغب في إقناع أوكرانيا بالمسار الدبلوماسي.

وأضاف "الغرب يأمل في هزيمة إستراتيجية لروسيا حتى لا تتمكن من التعافي لعقود" مشيرا إلى أن ما وصفها بـ "قناعة الولايات المتحدة بتفوقها وصوابيتها المطلقة" هما السبب في المواجهة القائمة حاليا بين روسيا والغرب في أوكرانيا.

وبشأن المقاطعات الأوكرانية الأربع التي ضمتها روسيا في سبتمبر/أيلول الماضي -وهي لوغانسك ودونيتسك وزاباروجيا وخيرسون- أكد لافروف أن بلاده تنطلق بهذا الإطار "من الواقع الذي ثبت دستوريا بشأن مستقبل هذه المناطق".

مصدّر للسلاح

على صعيد آخر، قالت وزارة الدفاع البريطانية إن دور روسيا كمصدّر موثوق للأسلحة تقوض بشكل كبير، على الأرجح بسبب حربها على أوكرانيا والعقوبات الدولية.

وأضافت الوزارة -في تغريدة لها على تويتر- أن حصة روسيا في سوق السلاح الدولية كانت تتراجع حتى قبل الحرب، ومن شبه المؤكد أنها ستعطي الأولوية الآن لنشر أسلحة حديثة الصنع مع قواتها في أوكرانيا على التصدير لشركائها.

وتقول المعلومات الاستخباراتية العسكرية البريطانية إن النقص في المكونات العسكرية سيؤثر على الأرجح في إنتاج المعدات للتصدير، مثل المركبات المدرعة والمروحيات الهجومية وأنظمة الدفاع الجوي، كما يحتمل أن تتعطل قدرة موسكو على الحفاظ على خدمات الدعم لعقود التصدير الحالية، مثل توفير قطع الغيار والصيانة بشكل كبير على الأقل خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.





قصف وغارات

ميدانيا، نقل مراسل الجزيرة في كراماتورسك شمالي دونيتسك عن مصادر طبية أوكرانية أن 3 مدنيين قتلوا و8 آخرين أصيبوا في قصف روسي استهدف مبنى سكنيا وسط المدينة الليلة الماضية.

وأضاف المراسل أن عمليات الإنقاذ ورفع الأنقاض لا تزال مستمرة بحثا عن المفقودين.

وقالت السلطات الموالية لروسيا في المقاطعة إن القوات الأوكرانية قصفت 6 أحياء سكنية في المدينة بنحو 100 قذيفة من أعيرة مختلفة.

من جهتها، قالت هيئة الأركان الأوكرانية إن عددا من المدنيين سقطوا بين قتيل وجريح جراء غارات شنتها القوات الروسية على مقاطعات عدة، خاصة في زاباروجيا وخيرسون.

وأكدت الهيئة الأوكرانية أن قواتها واصلت غاراتها الجوية وضرباتها المدفعية على مواقع تمركز القوات الروسية على أكثر من جبهة.

وأضافت أن القوات الروسية واصلت شن غاراتها الجوية على المقاطعات الجنوبية والشرقية في أوكرانيا ونفذت خلال الساعات الماضية أكثر من 70 رشقة صاروخية على مقاطعات عدة، خاصة في خيرسون وزاباروجيا، مما أوقع قتلى وجرحى في صفوف المدنيين.

وأكدت "الأركان" الأوكرانية أن أكثر من 20 منطقة في زاباروجيا تعرضت طوال الليلة الماضية للقصف الروسي المكثف، إضافة إلى استمرار القصف المدفعي على عموم أراضي خيرسون.

وأشارت إلى أن التهديد بضربات جوية واسعة النطاق على عموم البلاد لا يزال قائما، وأن الروس يكثفون عملياتهم الاستطلاعية النشطة على أكثر من جبهة، في محاولة لتكثيف هجماتهم.





تضارب في باخموت

وبخصوص بلدة باخموت الإستراتيجية في دونيتسك، أعلنت السلطات الموالية لموسكو أن القوات الروسية أحكمت تطويق المدينة.

وقال يان غاغين مساعد القائم بأعمال حاكم دونيتسك الموالي لروسيا إن باخموت تخضع حاليا لحصار مشدد، وإن معارك تدور للسيطرة على الطريق السريع جنوب غرب المدينة.

لكن يفغيني بريغوجين رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة -التي تقاتل إلى جانب القوات الروسية- نفى أن تكون باخموت قد طوقت "عملياتيا".

وقال متحدث باسم القوات الأوكرانية إن قتالا ضاريا يجري قرب باخموت، وإن القوات الروسية قصفت المنطقة أكثر من 150 مرة.

وفي وقت سابق، قالت مصادر عسكرية أوكرانية إن المعارك تدور شرق المدينة وشمالها، وأكدت أنه رغم صعوبة الوضع فإنه "تحت السيطرة".