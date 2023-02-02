صحيفة بريطانية تحذر من انتفاضة فلسطينية ثالثة

حذرت افتتاحية صحيفة "غارديان" (The Guardian) من احتمالات انتفاضة فلسطينية ثالثة، وقالت إن السؤال الآن ليس عن اندلاع الانتفاضة فعلا، بل ما الذي يمكن فعله لمنع حدوثها؟

وتضيف الصحيفة أن هذا التحليل يبدو متأخرا، لأن هناك من يرى أن الانتفاضة اندلعت، لافتة إلى أن العام الماضي كان الأكثر دموية في إسرائيل والضفة الغربية منذ الانتفاضة الثانية.

ووفق تعبير الصحيفة، فإن القضية المزمنة هي أن حل الدولتين -الذي تدعمه الولايات المتحدة دون أن تفعل شيئا لتكريسه- بات أبعد ما يكون عن التطبيق.

ورأت الافتتاحية أن الخطر حقيقي ويتجلى في عنوانين، الأول هو الانتشار الكبير للسلاح غير المشروع في الضفة الغربية، والآخر سياسي الأبعاد يتمثل في وجود حكومة هي الأكثر تعصبا وكراهية للعرب في تاريخ إسرائيل.