ديبي يفتتح سفارة تشاد في إسرائيل وحماس تندد

افتتح رئيس تشاد محمد ديبي سفارة لبلاده في تل أبيب اليوم الخميس في مراسم شارك فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقد أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) هذه الخطوة ووصفتها بأنها خروج عن الموقف الأفريقي المناهض للاستعمار.

وقال نتنياهو عبر تويتر "افتتحت اليوم سفارة تشاد في إسرائيل مع الرئيس التشادي محمد ديبي"، وأضاف أنها "لحظة تاريخية نضجت بعد سنوات من الاتصالات".

وقد وصل رئيس تشاد إلى إسرائيل أمس الأربعاء، والتقى كبار المسؤولين، من بينهم رئيس جهاز الموساد ديفيد بارنياع ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت.

وقال ديبي لدى لقائه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ "أود أن أثني على الموساد وأجهزة المخابرات التشادية لمساهمتهم الحاسمة، كمهندسين قاموا ببناء العلاقات بيننا".

وأشار إلى جهود الموساد "الرائعة" في التحضير للزيارة، وفق بيان أصدره مكتب الرئيس الإسرائيلي.

من جانبها، أدانت حركة حماس افتتاح سفارة لتشاد في إسرائيل، وقال المتحدث باسم الحركة عبد اللطيف القانوع في تصريح لوكالة الأناضول إن هذه الخطوة تعد خروجا عن الموقف الأفريقي المناهض للاستعمار والداعم للشعب الفلسطيني وقضيته، وفق تعبيره.

وشدد القانوع على أن حماس ترفض وتدين "كافة أشكال التطبيع ومنح الشرعية للاحتلال"، داعيا الدول التي انخرطت في التطبيع أو فتح السفارات إلى التراجع عن ذلك.

ورأى المتحدث أن "التطبيع أو افتتاح هذه السفارات لا يعبّران عن حالة الشعوب العالمية والعربية والإسلامية المتعاطفة والمناصرة للقضية الفلسطينية".

وقد أحيت تشاد مسار التطبيع مع إسرائيل عام 2018 عندما زار الرئيس الراحل إدريس ديبي، والد الرئيس الحالي، القدس المحتلة، واستضافه نتنياهو أثناء ولايته السابقة في رئاسة الوزراء، وذلك بعد عقود من انقطاع العلاقات في عام 1972.