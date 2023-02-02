خلال زيارته لافتتاح سفارة في تل أبيب.. رئيس تشاد يشيد بدور الموساد في التطبيع

أشاد رئيس جمهورية تشاد محمد إدريس ديبي، أمس الأربعاء، بدور جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) في بناء علاقات نجامينا مع تل أبيب، وذلك خلال زيارته لافتتاح سفارة لبلاده في تل أبيب.

وقال ديبي لدى لقائه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ: أود أن أثني على الموساد وأجهزة المخابرات التشادية لمساهمتهم الحاسمة، كمهندسين قاموا ببناء العلاقات بيننا.

وأثنى على ما وصفه بجهود الموساد "الرائعة" في التحضير للزيارة، وفق بيان أصدره مكتب الرئيس الإسرائيلي، وقال إنه يشجعهم على مواصلة عملهم من أجل تمكين تعزيز العلاقات ومزيد من الزيارات بين الجانبين.

وكان هرتسوغ استقبل في مقر الرئاسة بالشطر الغربي من القدس المحتلة رئيس جمهورية تشاد الذي وصل إسرائيل أمس الأربعاء، في زيارة رسمية يفتتح خلالها اليوم الخميس سفارة بلاده في إسرائيل.

بدوره، قال هرتسوغ موجها حديثه للرئيس التشادي، وفق البيان: العلاقات بين بلدينا مهمة جدا بالنسبة لنا، وزيارتكم تاريخية، وعلاقتنا القائمة منذ سنوات عديدة، تقوم أولا وقبل كل شيء على الثقة، نحن متحمسون بشكل خاص لأنك ستفتح سفارتك خلال زيارتك التاريخية.

وأضاف أن الجانبين ناقشا العديد من القضايا فيما يتعلق بالتعاون الواسع للإمكانيات "الهائلة لعلاقتنا الثنائية".

وكان رئيس تشاد التقى في وقت سابق رئيس جهاز الموساد ديفيد بارنياع. وقال الموساد في تصريح مكتوب وصلت نسخة منه للأناضول "منذ قرار إعادة العلاقات عام 2019، لعب الموساد دورا مركزيا في صياغة الاتفاقية وتعزيز العلاقات بين البلدين".

وفي العام 1972، قطعت العلاقات بين الجانبين بسبب الصراع العربي الإسرائيلي، وأعيدت في 2019 حينما زار بنيامين نتنياهو، وكان وقتها رئيسا للوزراء أيضا، تشاد.

وأوضح البيان أنه بناء على تعليمات القيادة السياسية وفي سياق الجهود المبذولة لدفع التطبيع مع دول المنطقة، كان الموساد، بالشراكة الكاملة مع المستويات الدبلوماسية والأمنية، مسؤولاً عن الارتباط السري مع كبار المسؤولين في الجمهورية التشادية وتقدّم الخطوات بشكل كبير، بما في ذلك الزيارات المتبادلة من قبل الوفود إلى إسرائيل وتشاد.

وصرح بارنياع "جمهورية تشاد هي دولة إسلامية مهمة أخرى في أفريقيا تقيم معها دولة إسرائيل علاقات دبلوماسية، وتوسيع دائرة الشراكات الدبلوماسية هدف مهم في توسيع العمق الإستراتيجي لإسرائيل".

وأعرب عن أمله بأن "يلهم هذا الاتفاق المهم قادة إضافيين في الشرق الأوسط وأفريقيا وأن يعززوا علاقاتهم مع إسرائيل".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استقبل في وقت سابق رئيس تشاد، وشدد على أهمية العلاقات بين البلدين.

وخلال اللقاء، قال ديبي من جهته "هذه دولة لها تاريخ كبير، وهذه أرض الحضارة لجميع الأديان السماوية"، وأضاف "تمر تشاد وإسرائيل اليوم بمنعطف حاسم في علاقتهما".