بالفيديو.. كتائب القسام تبث مشاهد من تصدّي دفاعاتها الجوية للطائرات الإسرائيلية

بثت كتائب الشهيد عز الدين القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس، مشاهد مصورة من تصدي وسائط الدفاع الجوي في غزة للطيران الإسرائيلي.

وقالت الكتائب -في بيان عسكري- "تصدت وسائط الدفاع الجوية للطيران الصهيوني المعادي في سماء قطاع غزة بصواريخ أرض-جو وبالمضادات الأرضية".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه نفذ ضربات جوية في قطاع غزة فجر اليوم الخميس، بعد ساعات من اعتراضه صاروخا أطلق من القطاع، ولم ترد تقارير عن وقوع ضحايا.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي -في تغريدة على تويتر- إن طائراته المقاتلة هاجمت موقعا لإنتاج وتخزين المواد الخام الكيميائية التي يستخدمها نظام إنتاج صواريخ حماس، وموقعا لإنتاج الأسلحة، وكلاهما يقع وسط قطاع غزة.

The IDF holds Hamas responsible for all terrorism activity emanating from Gaza and it will face the consequences of the security violations against Israel. 2/2

