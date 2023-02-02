بالفيديو.. كتائب القسام تبث مشاهد من تصدّي دفاعاتها الجوية للطائرات الإسرائيلية

بثت كتائب الشهيد عز الدين القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس، مشاهد مصورة من تصدي وسائط الدفاع الجوي في غزة للطيران الإسرائيلي.

وقالت الكتائب -في بيان عسكري- "تصدت وسائط الدفاع الجوية للطيران الصهيوني المعادي في سماء قطاع غزة بصواريخ أرض-جو وبالمضادات الأرضية".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه نفذ ضربات جوية في قطاع غزة فجر اليوم الخميس، بعد ساعات من اعتراضه صاروخا أطلق من القطاع، ولم ترد تقارير عن وقوع ضحايا.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي -في تغريدة على تويتر- إن طائراته المقاتلة هاجمت موقعا لإنتاج وتخزين المواد الخام الكيميائية التي يستخدمها نظام إنتاج صواريخ حماس، وموقعا لإنتاج الأسلحة، وكلاهما يقع وسط قطاع غزة.

The IDF holds Hamas responsible for all terrorism activity emanating from Gaza and it will face the consequences of the security violations against Israel. 2/2 — Israel Defense Forces (@IDF) February 2, 2023

من جانبه، أفاد مراسل الجزيرة بأن طائرات إسرائيلية قصفت عدة مواقع للمقاومة في قطاع غزة، بالمقابل ردت فصائل المقاومة بقصف مستوطنات غلاف غزة بعدة صواريخ.

وجاء القصف بعد ساعات من مطالبة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير مساء أمس الأربعاء بعقد اجتماع أمني عاجل عقب إعلان جيش الاحتلال اعتراض صاروخ أُطلق من قطاع غزة.

وأكدت وسائل إعلام فلسطينية أن "فصائل المقاومة تصدت للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بالمضادات الأرضية".

من جهتها، اعتبرت حركة حماس أن الغارات الإسرائيلية على غزة إكمال لما سمتها حلقات العدوان الذي يشنه الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

كما وصف الناطق باسم الحركة حازم قاسم، الحكومة الإسرائيلية بالمتطرفة، وقال إن وجودها يفتح الباب أمام التصعيد الميداني.

وتأتي هذه الأحداث بعد زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن للمنطقة بهدف الدعوة إلى التهدئة، حيث أعاد التأكيد على دعم واشنطن لحل الدولتين كسبيل لإنهاء الصراع المستمر منذ عقود.

تجدر الإشارة إلى أن السلطة الفلسطينية علّقت الأسبوع الماضي التنسيق الأمني مع إسرائيل بعد أكبر اقتحام تشنه القوات الإسرائيلية منذ سنوات، إذ توغل الاحتلال في عمق مخيم جنين وتسبب باستشهاد 10 فلسطينيين، بينهم سيدة مسنة، وإصابة عشرات، بعضهم في حالة خطيرة، وأعقب ذلك عمليتا إطلاق نار في القدس قتل فيهما 7 إسرائيليين.

وقتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في يناير/كانون الثاني الماضي 35 فلسطينيا بينهم 8 أطفال، في حين استشهد 224 فلسطينيا في الضفة الغربية وغزة، بينهم 61 طفلا، في العام الماضي 2022.