وزير الدفاع التركي يؤكد استمرار الاجتماعات الثلاثية مع سوريا وروسيا ويعلن تقدما بملف مقاتلات إف-16

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن الاجتماعات الثلاثية بين تركيا وروسيا وسوريا ستستمر خلال الأيام المقبلة على مستوى الوفود الفنية، مشيرا إلى تقدم إيجابي بشأن شراء مقاتلات "إف-16" (F-16) الأميركية.

وجاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته بفعاليات "يوم المراقب المميز" بحضور نظيريه الأذربيجاني ذاكر حسنوف والجورجي جوانشير بورشولادزه بولاية قارص التركية.

وأوضح الوزير أكار أن تركيا تتبع سياسة خارجية مستقرة ومبنية على المنطق، مؤكدا أن الهدف الوحيد لعمليات تركيا العسكرية في دول الجوار هو القضاء على من وصفها بـ"التنظيمات الإرهابية"، وتأمين الحدود، والحيلولة دون توافد لاجئين جدد إلى تركيا.

وأضاف أن أنقرة لا يمكنها الإقدام على أي خطوة تضر بالسوريين المقيمين في تركيا أو داخل سوريا، مشددا على أنها تسعى لتحقيق عودة آمنة لهم إلى ديارهم.

وفي ما يخص التوتر بين تركيا واليونان في بحر إيجه، أوضح أكار أن أثينا تواصل استفزازاتها رغم جهود أنقرة الرامية لإحلال الاستقرار والتهدئة، مشيرا إلى أن اليونان تواصل تسليح الجزر في بحر إيجه بشكل مخالف للقانون الدولي، وأن المسؤولين في أثينا يجرون زيارات استفزازية إلى تلك الجزر.

وحول نية تركيا شراء مقاتلات أميركية من طراز إف-16، قال هناك تقدم إيجابي بهذا الملف وننتظر من واشنطن الإقدام على خطوات ملموسة في أسرع وقت ممكن.

وأكد أن قوة تركيا تنعكس بشكل مباشر على قوة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، فإذا كانت تركيا قوية فإن ذلك يعني زيادة قوة الناتو.

وتطرق أكار إلى مساعي السويد وفنلندا للانضمام إلى الناتو قائلا تركيا تدعم -منذ البداية- توسع الناتو، وعلى السويد وفنلندا الالتزام بتعهداتهما في المذكرة الثلاثية التي أبرمت على هامش قمة زعماء الناتو في مدريد صيف العام الماضي.

ويوم 28 يونيو/حزيران الماضي، وقعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن عضوية البلدين الأخيرين في الناتو بعد تعهدهما بالاستجابة لمطالب أنقرة في ما يخص ما تسميه تركيا "مكافحة الإرهاب".