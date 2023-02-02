أردوغان يعلق على قانونية ترشحه للرئاسة ويتحدث عن "القرن" التركي

علق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على ما أثارته المعارضة من عدم قانونية ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة قبل منتصف العام الجاري، وتحدث عما سماه قرن تركيا ورؤيتها لتصبح قوة عالمية.

وأكد أردوغان عدم وجود أي عائق أمام إعادة ترشحه للانتخابات الرئاسية، وأن تلك الخطوة تتوافق مع القانون والدستور.

وقال الرئيس التركي في مقابلة على قنوات "تي آر تي" (TRT) الرسمية أمس الأربعاء إن الشعب اختاره كأول رئيس للنظام الرئاسي "وبذلك أتممنا الفترة الرئاسية الأولى"، حسب قوله.

وأضاف "إذا لم تقف أمام شعبك بإنجازاتك وخدماتك فلن يقدرك بأي حال من الأحوال، والشعب يرى أن ما فعلناه على مدى 20 عاما إنجاز واضح للغاية".

وأوضح أردوغان أنه يمكنهم أن يسيروا مع من يحترم ويؤمن بالقيم التي يقوم عليها تحالف الشعب.

يشار إلى أن تحالف الشعب تشكل من حزبي العدالة والتنمية الحاكم والحركة القومية في 20 فبراير/شباط 2018 لخوض الانتخابات العامة معا، ويضم حاليا إلى جانبهما حزب الوحدة الكبرى.

ورأى الرئيس التركي أنه لا جدوى من نقاشات إمكانية ترشحه من عدمها التي طرحتها المعارضة.

قرن تركيا

وفي موضوع آخر، قال أردوغان إن ما سماه "قرن تركيا" هو اسم للفترة التي ستصبح فيها تركيا من أبرز دول العالم بالقوة والخبرة التي اكتسبتها في المدة الماضية.

وأوضح أن قرن تركيا هو مسألة رؤية، وأنهم سيتخذون عبرها المزيد من الخطوات، مؤكدا أنهم حققوا نجاحات باهرة متجاوزين كل العقبات الكبيرة على مدى 20 عاما.

وشدد أردوغان على أنهم أعدوا تركيا لتصبح قوة عالمية عبر استثمارات البنية التحتية الضخمة التي قاموا بها، مشيرا إلى أن بلاده "أكبر من حدودها، ونحن الآن قوة إقليمية فاعلة، وهدفنا الحالي أن نصبح قوة عالمية".

ولفت إلى أن "قرن تركيا" هو فترة ستنعكس فيها الاستثمارات التي قاموا بها لمدة 20 عاما بشكل مباشر على رفاهية المواطنين وتزيد فرصهم بشكل أسرع.