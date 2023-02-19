قال وزير الصحة الأسكتلندي حمزة يوسف -أمس السبت- إنه سيخوض المنافسة على القيادة ليحل محل نيكولا ستيرجن كزعيم للحزب الوطني ورئيس للحكومة.

وأصبح يوسف أول من يعلن اعتزامه الترشح للسباق، بعد استقالة ستيرجن المفاجئة الأسبوع الماضي قائلة إنها أصبحت مثيرة للانقسام ومنهكة بصورة لا تسمح لها بمواصلة مهامها.

وعلى موقع تويتر قال وزير الصحة "قررت أن أقدم نفسي كمرشح لمنصب الوزير الأول القادم في أسكتلندا وزعيم الحزب الوطني".

ويبلغ يوسف من العمر 37 عاما، وهو عضو في البرلمان منذ عام 2011، وشغل أيضا العديد من المناصب الوزارية، وهو مسلم من أصول باكستانية.

واستبعد جون سويني نائب رئيسة الوزراء والبالغ من العمر 58 عاما نفسه من السباق الخميس الماضي، قائلا إن قراره بعدم الترشح يهدف إلى إفساح مجال "لمفهوم جديد" حول أهداف الحزب الحاكم بما في ذلك ما يتعلق بالاستقلال.

ومن جانبه أعلن الحزب الوطني الأسكتلندي أنه سيختار زعيما جديدا في غضون 6 أسابيع من خلال اقتراع لأعضائه والذي سيغلق في 27 مارس/آذار.

وعادت ستيرجن -البالغة من العمر 52 عاما- لتقول إنها لن تترك السياسة، وإنها ستبقى حتى يتم اختيار من سيخلفها.