وزير الخارجية الباكستاني للجزيرة: منذ الانسحاب الأميركي من أفغانستان تزايدت الأنشطة الإرهابية بباكستان

قال وزير الخارجية الباكستاني بيلاوال زرداري إن "الأنشطة الإرهابية" التي تستهدف بلاده، مثل ما حدث في كراتشي وبيشاور، زادت بعد الانسحاب الأميركي من أفغانستان.

ودعا زرداري في تصريح للجزيرة على هامش مؤتمر ميونخ للأمن بألمانيا، المجتمع الدولي إلى التكاتف من أجل تطوير البنية اللازمة لتمكين السلطات في أفغانستان من إفشال "المخططات الإرهابية" التي قد تنشأ من تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، على حد تعبيره.

وقال إن باكستان هزمت المتطرفين داخلها وحققت نوعا من الاستقرار لفترة معينة، لكن بعد الانسحاب الأميركي من كابل زادت قوة هذه المجموعات على المستوى السياسي والعملياتي.

وأضاف أن على المجتمع الدولي أن يأخذ التهديدات الإرهابية التي تصدر من أفغانستان على محمل الجد، مؤكدا أن بلاده تواجه ما وصفها بـ"ارتدادات الإرهاب" بالنظر إلى قرب باكستان من أفغانستان.