واشنطن تحذر دولة نووية من تقديم دعم "فتاك" لروسيا

حذرت واشنطن من مغبة أن تقدم الصين على مد روسيا بدعم وصفته بـ"الفتاك"، في وقت اعترفت فيه دول حليفة لأوكرانيا بأزمة كبيرة في الذخيرة تعاني منها كييف.

ونبّه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن -اليوم الأحد- إلى أن بكين تنظر في إرسال "أسلحة" إلى روسيا دعما لحربها في أوكرانيا، مشددا على أن أي إمدادات من شأنها أن "تؤدي إلى مشكلة خطيرة".

ومع قرب دخول النزاع عامه الثاني، حذر الاتحاد الأوروبي من نقص في الذخيرة تعاني منه أوكرانيا، مشددا على ضرورة إيجاد حل لذلك خلال أسابيع.

وقال بلينكن -في تصريح لشبكة "سي بي إس" (CBS)- إن قلقنا "مبني على معلومات لدينا تفيد بأنهم ينظرون في تقديم دعم فتاك إلى روسيا"، في إشارة إلى الصينيين.

ولدى سؤاله عن ماهية هذا الدعم الفتاك، رد بلينكن بالقول "كل ما يراوح بين الذخائر والأسلحة في ذاتها".

تصريحات مماثلة

وفي ألمانيا حيث شارك أمس السبت في مؤتمر ميونخ للأمن والتقى نظيره الصيني وانغ يي، أدلى بلينكن بتصريحات مماثلة في عدد من المقابلات أجرتها معه محطات تلفزة أميركية.

ولدى لقائه نظيره الصيني، حذر بلينكن من "تداعيات وعواقب" في حال "قدمت الصين دعما ماديا لروسيا أو مساعدة تنطوي على التفاف منهجي على العقوبات"، وفق ما صرح المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس.

وفي مؤتمر ميونخ، حذر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل من تراجع مخزون أوكرانيا من الرصاص والذخائر.

وقال بوريل "أوكرانيا في وضع حرج من حيث الذخائر"، وتابع "هذا النقص في الذخائر يجب إيجاد حل له سريعا، إنها مسألة أسابيع".