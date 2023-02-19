معارك في باخموت.. البنتاغون يدرب أول كتيبة أوكرانية على مدرعات برادلي وروسيا تتهم واشنطن بـ"التحريض" ضدها في القرم

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم الأحد إن السلام الدائم في أوكرانيا يعني أن تكون لدى الأخيرة القدرة على ردع أي عدوان روسي، مشيرا إلى أن المساعدات المقدمة لكييف ستؤمّن هذه القدرة على المدى البعيد.

كما أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل -خلال كلمة له بمؤتمر ميونخ للأمن- أنه يتعين على الغرب تقديم المزيد من المساعدات العسكرية لكييف والإسراع في تسليمها.

في المقابل، اعتبر الكرملين الولايات المتحدة "محرضا رئيسيا" على تأجيج التوتر الدولي لتغاضيها عن هجمات على القرم، مشيرا إلى أن التصريحات الصادرة منها عن شبه الجزيرة تبرز عمق الخلاف بين البلدين.

وجاءت تصريحات الكرملين ردا على تعليقات أدلت بها وكيلة وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند قالت فيها إن الولايات المتحدة ترى وجوب نزع سلاح شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا من أوكرانيا في 2014، وإن واشنطن تدعم شن هجمات أوكرانية على أهداف عسكرية فيها.

كما أكد الكرملين أن الدول الغربية لم تبد انفتاحا أو استعدادا للانخراط في مبادرات سلام لحل الصراع في أوكرانيا، ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين قوله "حتى الآن، لا يوجد استعداد ولا انفتاح على مبادرات السلام من جانب الغرب ككل".

وأضاف "لا نرجّح أن تجد دعوة رئيس بيلاروسيا لإجراء مفاوضات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي جو بايدن دعما من الغرب.. هذا الأخير لا يظهر حتى الآن أي تجاوب مع مبادرات السلام بشأن أوكرانيا".





كتيبة مدرعات

وتأتي هذه التصريحات في وقت أعلنت فيه وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تدريب أول كتيبة أوكرانية على استخدام مدرعات برادلي في ألمانيا، بعد أن وافقت واشنطن في وقت سابق على تزويد الجيش الأوكراني بأكثر من 100 مدرعة من هذا النوع مسلحة بمدافع أوتوماتيكية، وقادرة على إطلاق صواريخ مضادة للدبابات.

كما أكملت بريطانيا تدريب 10 آلاف مجند أوكراني على أراضيها منذ يوليو/تموز الماضي، وهي تدريبات عسكرية تندرج -وفق ما تؤكد لندن- ضمن برنامج أوسع لدعم أوكرانيا في مواجهة الهجمات الروسية.

وميدانيا، تستمر المعارك العنيفة بين الجيش الأوكراني والقوات الموالية لروسيا في مدينة باخموت الإستراتيجية بإقليم دونباس.

وقال مؤسس مليشيا فاغنر الروسية يفغيني بريغوجين أول أمس الجمعة إنه تمت السيطرة على باراسكافييفكا الواقعة شمال باخموت، مؤكدا أنه رغم قطع إمدادات الذخائر والخسائر الفادحة، فإن قواته تمكنت من السيطرة الكاملة على البلدة.

في المقابل، أفادت مصادر عسكرية أوكرانية بتواصل المعارك الشرسة في المحورين الشرقي والجنوبي للمدينة. وقالت وزارة الدفاع إن قواتها قتلت 7 جنود روس على الأقل، واستحوذت على معدات وأسلحة، ونشرت صورا قالت إنها لعملية استهداف القوات الروسية أثناء محاولتها التسلل لمواقع أوكرانية على جبهة باخموت.





مئات القتلى

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على نحو 400 عسكري أوكراني خلال العمليات العسكرية التي نفذتها الجمعة بمقاطعة دونيتسك جنوب شرقي أوكرانيا.

وقال الناطق باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف إن القوات الروسية دمرت عددا من مستودعات الذخائر والأسلحة التابعة للقوات الأوكرانية في المقاطعة.

كما أعلنت الوزارة الروسية اليوم الأحد أن قواتها المسلحة استعادت بلدة غرينكوفكا في مقاطعة خاركيف، وقضت على 180 جنديا أوكرانيا على محوري كوبيانسك وكراسني ليمان.

وقالت الوزارة في بيان "نتيجة للعمليات الهجومية لتجمع قوات الغرب، تم تحرير قرية غرينكوفكا بالكامل".

وأضافت "ألحقت الضربات الهجومية وطيران الجيش ونيران المدفعية خسائر بالأرواح والعتاد للعدو في مناطق نوفوسيليسكويه في جمهورية لوغانسك الشعبية وزابادنويه وماسيوتوفكا وكراخمالنويه في مقاطعة خاركيف".

في المقابل، قالت هيئة الأركان الأوكرانية إن القوات الروسية شنت أكثر من 50 هجوما من منظومات الصواريخ خلال الليلة الماضية. كما نفّذت 4 غارات جوية و15 ضربة صاروخية معظمها على البنية التحتية المدنية لمناطق خميلنيتسكي ودنيبرو ودونيتسك.

وذكرت الهيئة أن القوات الأوكرانية أسقطت صاروخي كروز من نوع كاليبر ونفذت 6 ضربات على مناطق تمركز القوات الروسية ومعداتها العسكرية وعلى موقع نظام الدفاع الجوي.

وأضافت أن الروس يواجهون مشاكل في الدعم اللوجستي لوحداتهم نظرا لما سمته إخفاق أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات وفق قولها.





اختراق الدفاعات

وعلى المحور الشمالي لمدينة باخموت شرقي أوكرانيا، نقل مراسل الجزيرة عن مصادر عسكرية أوكرانية أن القوات الروسية تحاول اختراق الدفاعات الأوكرانية جنوب قرية بارسكوفيفكا.

وأقرت المصادر بصعوبة الوضع في هذا المحور، مؤكدة أن القوات الأوكرانية ما زالت قادرة على صد الهجمات وتكبيد القوات الروسية خسائر كبيرة على حد وصفها.

وكانت قيادة الأركان الأوكرانية أكدت في بيان صد هجمات واسعة في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا.

وأوضحت أن القوات الروسية تركز هجماتها على مدن ليمان وباخموت وأفديفيكا.

من جانبه، قال حاكم مقاطعة دونيتسك الموالي لروسيا دينيس بوشيلين إن القوات الروسية حسّنت مواقعها في محور باخموت.

ونفى بوشيلين وجود أي إشارات على انسحاب وشيك للقوات الأوكرانية من مواقعها في المدينة.

وأكد أن قطع القوات الروسية الطريق الرابط بين مدينتي باخموت وشاسوف يار، سيقربها أكثر من تحرير باخموت، وفق تعبيره.