أبلغ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن نظيره الصيني وانغ يي أن حادث المنطاد الذي أسقطه الجيش الأميركي "يجب ألا يتكرر أبدا"، وذلك خلال اجتماع نادر السبت في ميونخ بألمانيا.

وهذه هي أول مقابلة شخصية بين مسؤولين من البلدين منذ الضجة التي أثيرت حول منطاد تجسس مزعوم، مما أدى إلى تدهور العلاقات الأميركية الصينية بشكل أكبر.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية إن بلينكن حذر أيضا وانغ يي من "تداعيات وعواقب" ستطال الصين إذا تبين أنها قدمت "دعما ماديا" لروسيا في حربها على أوكرانيا.

وقال بلينكن إن اللقاء مع نظيره الصيني لم يتضمن إعادة جدولة موعد لزيارته إلى الصين.

يأتي ذلك في نفس اليوم الذي انتقد فيه وانغ الولايات المتحدة، واصفا قرار الرئيس جو بايدن إسقاط المنطاد فوق المجال الجوي الأميركي وحالة التأهب القصوى بأنها "غير مفهومة وشبه هستيرية"، وفقا لوكالة بلومبيرغ للأنباء.

والاجتماع هو الأول لبلينكن مع نظيره الصيني منذ أن دان مسؤولون أميركيون بكين لإطلاقها ما قالوا إنه منطاد مراقبة على ارتفاعات عالية فوق الولايات المتحدة.

وأعربت الصين في البداية عن أسفها لما قالت إنه منطاد لرصد الأحوال الجوية انحرف عن مساره، ونفت أن يكون المنطاد مخصصا للمراقبة.