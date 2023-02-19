زلزال تركيا.. ارتفاع عدد القتلى والسلطات تعلق آمال العثور على ناجين في 40 مبنى فقط

أعلنت تركيا، اليوم الأحد، وقف جهود البحث عن ناجين في كلّ المناطق التي ضربها الزلزال في السادس من الشهر الجاري، باستثناء ولايتي كهرمان مرعش وهاتاي الأكثر تضررا.

وقال رئيس هيئة إدارة الكوارث التركية "آفاد" يونس سيزر إن "جهود البحث انتهت في العديد من الولايات. وهي تتواصل في ولايتي كهرمان مرعش وهاتاي، في نحو 40 مبنى".

وأعلنت الهيئة في وقت لاحق، عن ارتفاع عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم في تركيا جراء الزلزال إلى 41 ألفا و20 شخصا.

وأفاد نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي بأن 105 آلاف مبنى انهارت أو تضرّرت بشدّة وسيتم هدمها.

زلزال جديد

ومع استمرار الهزات الارتدادية بعد الزلزالين المزدوجين اللذين ضربا المنطقة فجر 6 فبراير/شباط الجاري، ضرب زلزال بقوة 4.7 درجات عصر اليوم الأحد ولاية ملاطية وسط تركيا. وقالت هيئة إدارة الكوارث إن الزلزال ضرب منطقة يشيليورت على عمق 7 كيلومترات. ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا في الزلزال.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، ذكرت "آفاد" أن الزلزالين العنيفين اللذين ضربا منطقة الحدود التركية السورية، أعقبهما حتى الآن أكثر من 6 آلاف هزة ارتدادية.





بلينكن في تركيا

في غضون ذلك، وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى تركيا اليوم الأحد، في زيارة يسعى من خلالها لتأكيد دعم الولايات المتحدة.

وحطّت طائرة بلينكن في قاعدة إنجرليك الجوية في جنوب شرق تركيا التي وصلها قادما من ألمانيا حيث شارك في مؤتمر ميونخ للأمن.

وانطلاقا من هذه القاعدة يتم نقل المساعدات الإنسانية، خصوصا الأميركية، لتوزيعها على المناطق المتضررة من الزلزال.

وقال بلينكن في تصريحات صحفية في القاعدة، إنه "حزين جدا لرؤية الدمار في تركيا"، وعبّر عن التزام بلاده ببذل كل ما بوسعها للمساعدة في جهود الإنقاذ والإغاثة والتعافي.

وأشار إلى أن واشنطن قدمت 180 مليون دولار كمساعدات لضحايا الزلزال وتبحث إرسال المزيد، كما قدمت مساعدات إنسانية لمنكوبي الزلزال في سوريا وصلت إلى 50 مليون دولار.

مساعدات ولقاءات

وأفادت مصادر أميركية بأن وزير الخارجية سيلتقي عصرا مسؤولين عسكريين وإنسانيين يتولّون تنسيق عمليات توزيع المساعدات الأميركية على ضحايا الكارثة، وسيطّلع على الجهود الإنسانية المبذولة في محافظة هاتاي.

ومن المقرر أن يتوجه بلينكن أيضا إلى أنقرة حيث سيلتقي الإثنين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

واعتبارا من اليوم التالي لوقوع الزلزال الذي ضرب سوريا أيضا، نشرت الولايات المتحدة عددا من فرق البحث والإنقاذ ضمت نحو 200 عنصر، وحرّرت دفعة من مساعدات إنسانية بـ85 مليون دولار.

كذلك قدّمت واشنطن مروحيات "بلاك هوك" و"شينوك" لنقل الإمدادات. ومن جهتها، وجّهت الأمم المتحدة نداء لجمع مليار دولار من أجل توفير مساعدة دولية لتركيا.

ومن المقرّر أن يتوجّه بلينكن مساء إلى أنقرة حيث سيلتقي غدا الاثنين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

والزيارة هي الأولى لوزير الخارجية الأميركي إلى تركيا منذ توليه منصبه قبل عامين، وكانت مقرّرة قبل الزلزال الذي فرض تعديل جدول الأعمال.

وفجر 6 فبراير/شباط الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.