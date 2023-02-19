بالتعاون مع قوات "سوريا الديمقراطية".. الجيش الأميركي يعلن اعتقال قيادي في تنظيم الدولة

أعلن الجيش الأميركي اعتقال قيادي في تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، أمس السبت، بالتعاون مع ما يعرف بقوات "سوريا الديمقراطية" التي تقودها وحدات حماية الشعب الكردية.

وقالت القيادة المركزية الأميركية -في بيان- إن القيادي المعروف باسم "بتار" متورط في التخطيط لهجمات على مراكز اعتقال وتصنيع عبوات ناسفة.

وأضافت أنه لم يسقط قتلى أو جرحى بين المدنيين أو الجنود الأميركيين المشاركين بالعملية التي نفذت بواسطة مروحية وبمشاركة قوات "سوريا الديمقراطية".

وأشارت القيادة المركزية إلى أن العملية جاءت بعد يوم من إصابة 4 جنود أميركيين خلال قيامهم بمهمة أخرى لقتل قيادي بارز آخر في التنظيم شمال شرق سوريا، يعرف باسم حمزة الحمصي.

وأدت تلك العملية إلى مقتل الحمصي الذي ذكرت القيادة المركزية الأميركية أنه "أشرف على الشبكة الإرهابية الفتاكة للتنظيم شرق سوريا".

وتقود واشنطن تحالفا دوليا يحارب تنظيم الدولة، كما تنفّذ غارات دورية تستهدف عناصره وقيادييه.

وبعد أن فقد مسلحو التنظيم عام 2019 آخر معاقلهم لصالح القوات التي تقودها الوحدات الكردية بدعم من التحالف، تراجع أفراد التنظيم في سوريا إلى مخابئ صحراوية شرق البلاد.