الكرملين يبدي موقفه من عقد لقاء قريب بين بايدن وبوتين

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف اليوم الأحد إن اقتراح رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو ترتيب محادثات بين الرئيسين الأميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين من غير المرجح أن يلقى تأييدا في الغرب.

وأضاف بيسكوف، في مقابلة مع محطة "روسيا 1″، أن الغرب لا يظهر حتى الآن أي تجاوب مع مبادرات السلام بشأن أوكرانيا.

وفي إشارة إلى الزيارة المرتقبة لبايدن إلى العاصمة البولندية وارسو بداية من يوم غد الاثنين، قال المتحدث باسم الكرملين إنها تظهر عدم وجود نية لدى واشنطن لإجراء محادثات.

وقال بيسكوف إن بوتين سيولي اهتماما خاصا بالقضايا المتعلقة بالعملية العسكرية في أوكرانيا في خطابه أمام الجمعية الفدرالية الروسية الثلاثاء المقبل.

وكان الرئيس البيلاروسي قال في تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء الرسمية إنه يدعو الرئيس الأميركي إلى زيارة بلاده، وأضاف أنه مستعد لترتيب لقاء له مع الرئيس الروسي في العاصمة مينسك، مشيرا إلى أن الهدف من الاجتماع إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وتتبادل روسيا والقوى الغربية الاتهامات برفض الجلوس إلى طاولة التفاوض، في حين تقول أوكرانيا إن أي مفاوضات رهينة بوقف روسيا الحرب التي تشنّها عليها منذ نحو عام والانسحاب من الأراضي التي استولت عليها.