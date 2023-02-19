أول تعليق من بكين على تحذيرات بلينكن لنظيره الصيني بشأن حادثة المنطاد

حذرت بكين واشنطن -اليوم الأحد- من أنها ستتحمل كل العواقب إذا واصلت التصعيد بشأن المنطاد الصيني الذي أسقطه الجيش الأميركي قبل أسبوعين، والذي قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إنه يستخدم لأغراض التجسس ومهمته جمع معلومات حساسة.

وقالت الخارجية الصينية -في بيان- إن بكين ستواصل الرد حتى النهاية إذا أصرت واشنطن على استغلال القضية.

ويأتي البيان غداة تحذير سابق لوزير الخارجية الأميركي أنتوني يلينكن لنظيره الصيني وانغ يي، خلال اجتماعهما على هامش مؤتمر ميونخ للأمن بألمانيا، من مغبة تكرار حادثة المنطاد، وفق ما أعلنت واشنطن أمس السبت.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية إن بلينكن أبلغ نظيره الصيني أن حادث المنطاد الذي أسقطه الجيش الأميركي "يجب ألا يتكرر أبدا"، كما حذره أيضا من "تداعيات وعواقب" ستطول الصين إذا تبين أنها قدمت "دعما ماديا" لروسيا في حربها على أوكرانيا.

وكان اللقاء بين بلينكن ووانغ الأولَ بين مسؤولين من البلدين بعد الأزمة الدبلوماسية التي أثارها تحليق المنطاد الصيني فوق الأراضي الأميركية وإسقاطه.

وقبيل لقائه بنظيره الأميركي في ميونخ، انتقد وزير الخارجية الصيني الولايات المتحدة، ووصف حالة التأهب القصوى التي أعلنتها واشنطن بسبب المنطاد بأنها "غير مفهومة وشبه هيستيرية"، وفقا لوكالة بلومبيرغ للأنباء.

وفي الرابع من فبراير/شباط الجاري، أسقطت مقاتلة أميركية المنطاد الصيني فوق ساحل ولاية كارولينا الجنوبية، وتمت لاحقا استعادة أجزاء منه سقطت في البحر.

وفي حين أكدت واشنطن أن المنطاد مصمم للتجسس، نفت بكين ذلك وقالت إن المنطاد مدني وهدفه جمع بيانات حول الأرصاد الجوية، مشيرة إلى أنه انحرف عن مساره بسبب الطقس، وانتهى به المطاف فوق الأراضي الأميركية.