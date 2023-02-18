روسيا تطلب من مجلس الأمن الدولي تحقيقا مستقلا في تفجير خط أنابيب نورد ستريم

أفادت مصادر دبلوماسية -للجزيرة- أن روسيا وزعت على أعضاء مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش القيام بتحقيق دولي في التخريب المزعوم لخطوط أنابيب نورد ستريم، وتحديد من يقف وراء العملية.

وأضافت هذه المصادر أن البعثة الروسية ترغب في أن يتم التصويت على مشروع القرار الأسبوع المقبل، وذلك وفقا لما أوضحه ديمتري بوليانسكي نائب سفير موسكو لدى الأمم المتحدة من أن الهدف هو طرح مشروع القرار للتصويت في غضون أسبوع.

وقد حصلت الجزيرة على نسخة من مشروع القرار الروسي الذي يطلب من غوتيريش إنشاء لجنة تحقيق دولية بهذا الخصوص.

ويشير مشروع القرار الروسي إلى أن الهجوم على خط الأنابيب -الذي كان ينقل الغاز الروسي لأوروبا- وقع بعد أن وجهت الولايات المتحدة تهديدات متكررة ضد نورد ستريم.

وكانت روسيا قد دعت سابقا إلى عقد جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي يوم 22 من الشهر الجاري لمناقشة ما تسميها "معلومات جديدة متعلقة بتخريب نورد ستريم".





تحقيقات

ولا بد أن يوافق 9 أعضاء على الأقل على أي قرار لمجلس الأمن -المتكون من 15 عضوا- وألا تستخدم أي من الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا أو الصين أو روسيا حق النقض (الفيتو) ضده.

وهذا يعني أن التصويت قد يتزامن مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن لإحياء الذكرى السنوية الأولى للحرب في أوكرانيا، حيث من المرجح أن تصوت الجمعية العامة المكونة من 193 عضوا -الخميس- على مطالبة روسيا مرة أخرى بسحب قواتها والدعوة إلى وقف العمليات القتالية.

وخلصت كل من السويد والدانمارك -اللتين وقعت الهجمات على خطوط أنابيب نورد ستريم في منطقتهما الاقتصادية الخالصة- إلى أنه تم تفجير خطوط الأنابيب عمدا، ولكنهما لم توضحا الجهة التي قد تكون مسؤولة عن ذلك.

ووصفت الولايات المتحدة ومنظمة حلف شمال الأطلسي الحادث بأنه "عمل تخريبي". وقد أنحت موسكو باللوم على الغرب، ولم يقدم أي من الجانبين أدلة.

وسبق أن أفادت "تايمز" (The Times) بأن تحقيقا أجراه الصحفي الاستقصائي الأميركي سيمور هيرش توصل إلى أن الولايات المتحدة مسؤولة عن تفجير خطي أنابيب الغاز الروسي "نورد ستريم 1 و2".

وأشارت هذه الصحيفة البريطانية إلى أن هيرش ذكر في تقريره أن التفجير يأتي ضمن عملية سرية أمر بها البيت الأبيض، ونفذتها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي إيه" (CIA) وهو ما نفته واشنطن.