"معجزة ربانية".. المنصات العربية تحتفي بذكرى الإسراء والمعراج

برز وسم #الإسراء_والمعراج ضمن الأعلى تداولًا عبر المنصات العربية، كما تحيي جموع المسلمين حول العالم ذكرى "المعجزة الربانية" التي تعيد الاستلهام من دروسها وقيمتها المعنوية كل عام.

وأكد شيخ الأزهر أحمد الطيب أن رحلة الإسراء والمعراج تعد منحة ربانية ومعجزة خارقة لقواميس الطبيعة، مشيرا إلى أنها جاءت تثبيتا وتكريما للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم ورفعًا لقدره ومكانته.

ودعا الأزهر الشريف جموع المسلمين في شتى بقاع الأرض لـ"استلهام العبر والدروس الفياضة من نبع تلك المعجزة"، مؤكدًا أن المسجد الأقصى أرض مباركة، مطالبا المسلمين بالتمسك بها وصونها ممن سمّاهم "الجائرين المعتدين".

وشدد الأزهر -في بيان عبر صفحته الرسمية على فيسبوك- على أن حائط البراق وقف إسلامي خالص، وأنه "جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى".

وعبر المنصات العربية، حرص مدونون على إحياء ذكرى الإسراء والمعراج، في حين برز الحديث والتذكير بالرحلة الزاخرة بالدروس والعبر، فضلًا عن آفاقها وأبعادها العميقة والرسائل المستوحاة منها.

وربط الإعلامي القطري جابر الحرمي بين رحلة الإسراء والمعراج وبين "المسجد الحرام والمسجد الأقصى"، إذ رأى أنه لا انفكاك بينهما في ربط وصفه "بالأبدي"، وتابع في تغريدة له "الأمة لن تقبل بقاء المسجد الأقصى في الأسر".

نؤمن برحلة #الاسراء_والمعراج وبكل ما جاء بها.. ومن بينها الربط بين #المسجد_الحرام و #المسجد_الأقصى ..وهذا الربط أبدي لا انفكاك بينهما.. ولن تقبل الأمة التفريط بأي منهما..#المسجد_الأقصى مسرى ومعراج نبيّنا.. فتحه عمر وحرره صلاح الدين .. لن تقبل الأمة بقاءه في الأسر ..#وعد_الآخرة pic.twitter.com/b68YE1OKtg — جابر الحرمي (@jaberalharmi) February 17, 2023

وغرد الممثل المصري محمد هنيدي -عبر حسابه بتويتر- "هي ليلة غُسلت فيها أحزان الحبيب المصطفى بعد عام الحزن"، واستكملها داعيا "اللهم كما جعلتها ليلة دخول الفرح والسرور على قلبه الشريف بعد أن طال حزنه، فاجعلها ليلة فرح وسرور علينا وعلى أمة سيدنا محمد".

ليلة غُسلت فيها أحزان الحبيب المصطفى بعد عام الحزن اللهم كما جعلتها ليلة دخول الفرح والسرور على قلبه الشريف بعد أن طال حزنه فَاجعلها ليلة فرح وسرور علينا وعلى أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم pic.twitter.com/z9AgGbfEtr — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) February 17, 2023

واستهل الناشط الأردني ناصر جودة ذكرى الإسراء والمعراج بالترحم على ضحايا الزلزال المدمر في جنوبي تركيا وشمالي سوريا، ودعا الله أن يحفظ الأمة الإسلامية جمعاء.

ورأى شيخ المقارئ المصرية السابق الدكتور أحمد المعصراوي أن رحلة الإسراء "توثيق لقدسية المسجد الأقصى المبارك، وارتباطه بعقيدة المسلمين منذ بداية الدعوة الإسلامية".

في رحلة #الإسراء_والمعراج توثيق لقدسية المسجد الأقصى المبارك، وارتباطه بعقيدة المسلمين منذ بداية الدعوة الإسلامية. لكِ في القلـوبِ منـازلٌ ورحابُ

يا قدسُ أنتَ الحبُّ والأحبـابُ لي فيِــكَ أقـدارٌ ولـي دارٌ ولـي

أرضٌ ولي أهــلٌ ولــي أنســابُ#الاسراء_والمعراج — أ.د.أحمد عيسى المعصراوي (@elmasrw) February 17, 2023

في حين غرد الداعية المصري مصطفى حسني قائلا "اللي يكسر بخاطره أهل الأرض يجبر بخاطره رب السماء، واللي يتجمع على أذيته أهل الأرض يتجمع على الدعاء له أهل السماء".