مجموعة السبع.. بيان حازم إزاء كوريا الشمالية وروسيا

نددت دول مجموعة السبع اليوم السبت "بالسلوك غير المسؤول" لكوريا الشمالية بعد إطلاقها صاروخا باليستيا عابرا للقارات قبالة الساحل الغربي لليابان، كما طالبت تلك الدول روسيا بالانسحاب الفوري وغير المشروط من أوكرانيا.

وعلى هامش مؤتمر الأمن في ميونخ بألمانيا، قال وزراء خارجية هذه الدول في بيان مشترك إن "السلوك غير المسؤول لكوريا الشمالية يستدعي ردا موحدا من المجتمع الدولي، يشمل إجراءات جديدة مهمة يتخذها مجلس الأمن الدولي".

والصاروخ الذي أطلقته بيونغ يانغ اليوم السبت هو الأول منذ 7 أسابيع، ويأتي في وقت تستعد فيه واشنطن وسول لإجراء تدريب عسكري مشترك. ورجحت طوكيو أن يكون الصاروخ قد سقط في منطقتها الاقتصادية الخالصة.

وأطلقت كوريا الشمالية عددا لم يسبق له مثيل من الصواريخ العام الماضي من بينها صواريخ باليستية عابرة للقارات يمكن أن تضرب أي موقع في الولايات المتحدة، وفق بياناتها، كما استأنفت الاستعدادات لإجراء أول تجربة نووية لها منذ عام 2017.

وقال الجيش الكوري الجنوبي إن صاروخ اليوم بعيد المدى أطلق من منطقة سونان بالقرب من بيونغ يانغ. ويوجد في سونان مطار بيونغ يانغ الدولي الذي أجرت فيه كوريا الشمالية معظم تجاربها الأخيرة للصواريخ الباليستية العابرة للقارات.

وأكدت دول مجموعة السبع -التي تضم الولايات المتحدة وألمانيا واليابان وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا وكندا- أنها "تدين (ما حصل) بأكبر قدر من الحزم". وأضاف الوزراء أن "هذا الفعل يشكل انتهاكا صارخا لقرارات مجلس الأمن الدولي ويهدد السلام والأمن الإقليميين والدوليين".

وفي بيانها أيضا، حث وزراء خارجية مجموعة السبع روسيا على سحب قواتها ومعداتها من أوكرانيا فورا وبدون شروط واحترام استقلالها وسيادتها وسلامة أراضيها.

وجدد الوزراء التزام المجموعة بمحاسبة جميع المسؤولين الروس بمن فيهم الرئيس فلاديمير بوتين والقيادة وفقا للقانون الدولي.

كما أكدوا التزام مجموعة السبع بالإبقاء على العقوبات على روسيا وتشديدها لتقييد جهودها الحربية، وأوضحوا أنهم يتوقعون من الدول الأخرى الالتزام بالعقوبات المفروضة على روسيا وعدم تقويضها.