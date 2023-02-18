الرئيس التونسي يطرد مسؤولة نقابية أوروبية واتحاد الشغل يعلق

قال الرئيس التونسي قيس سعيّد اليوم السبت إنه أمر بمغادرة مسؤولة نقابية أوروبية رفيعة بعد مشاركتها في احتجاج نظمه الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية).

ونقل بيان للرئاسة التونسية أن الرئيس يرى أن الأمينة العامة للاتحاد الأوروبي للنقابات إستر لينش "شخصية غير مرغوب فيها".

وجاء في البيان أنه يتعين على لينش مغادرة تونس في غضون 24 ساعة بعد أن شاركت في مسيرة وأدلت بتصريحات فيها "تدخل سافر في الشأن التونسي".

وأضافت الرئاسة أنه "لا مجال للسماح لأي جهة خارجية بالاعتداء على سيادة الدولة وشعبها"، وفق تعبيرها.

وفي وقت سابق اليوم السبت، تظاهر آلاف من أنصار اتحاد الشغل في محافظة صفاقس جنوبا ومدن أخرى في البلاد تنديدا بتردّي الوضع الاقتصادي والاجتماعي و"باستهدافه" من قبل الرئيس سعيّد.

وشاركت لينش في مظاهرة صفاقس حيث ألقت كلمة قالت فيها "أتيت هنا لإيصال صوت تضامن 45 مليون نقابي ونقابية من أوروبا".

اتحاد الشغل يعلق

وفي أول تعليق على طرد لينش، قال القيادي البارز في اتحاد الشغل سامي الطاهري "ندين هذا القرار الصادم، إنه لا يتضمن فقط مواجهة ضد الاتحاد العام التونسي للشغل وإنما أيضا مع الحركة النقابية الدولية".

وأضاف الطاهري لرويترز أن "القرار المخجل يلحق الضرر بصورة تونس الثورة، تونس الحائزة على جائزة نوبل للسلام".

وقال إن لينش تعرضت لمضايقات الليلة ومنعت حتى من مغادرة الفندق لتناول العشاء، معتبرا أن ذلك أمر "مخجل".