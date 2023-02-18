ارتفاع جديد لعدد قتلى الزلزال في تركيا وغدا يوم "حاسم" لانتشال ناجين

أعلنت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) -اليوم السبت- ارتفاع عدد قتلى الزلزال في تركيا إلى 40 ألفا و642 إنسانا.

وكان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أعلن مساء أمس الجمعة أن حصيلة قتلى زلزال كهرمان مرعش في تركيا بلغت 39 ألفا و672 قتيلا، قبل أن تعلن إدارة الطوارئ ارتفاعها مجددا اليوم.

في سياق متصل، قال رئيس إدارة الكوارث والطوارئ إن من المرجح إنهاء عمليات البحث عن الناجين غدا الأحد.

واليوم السبت، أعلنت فرق الإنقاذ إنقاذ عدد من الأشخاص من تحت الأنقاض جنوب تركيا بعد 13 يوما على وقوع الزلزال.

وما زالت عمليات البحث والإنقاذ مستمرة في عدد من المناطق، في حين أعلن انتهاؤها في أماكن أخرى.

وبينما تتواصل جهود الإغاثة في المناطق المنكوبة جراء الزلزال المزدوج بجنوب تركيا، أعلن وزير العدل التركي بكر بوزداغ أن 255 من المقاولين يخضعون للتحقيق بشأن مخالفات البناء في تلك المناطق، مؤكدا أن المخالفين سيُحاسبون.

وفجر السادس من فبراير/شباط الجاري، ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، مما خلّف خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.