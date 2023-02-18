شاهد.. للحيوانات أيضا نصيب من جهود الإنقاذ في زلزال تركيا وسوريا

بالتوازي مع الجهود الحثيثة لإنقاذ البشر، هناك جهود أخرى تجري لإنقاذ حيوانات وقطعان ماشية محاصرة تحت ركام الحظائر والمباني بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا في السادس من فبراير/شباط الجاري وبلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر.

وتشير حصيلة الضحايا -حتى اليوم السبت- إلى سقوط من يقرب من 46 ألف قتيل منهم ما يقرب من 40 ألفا في تركيا، فضلا عن دمار واسع وخسائر كبيرة في الممتلكات.

الجزيرة رافقت أحد فرق الإنقاذ البيطرية المتخصصة في إنقاذ الحيوانات، وتابعت عملية إنقاذ جرت في ولاية أديامان.