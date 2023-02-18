شاهد.. ذعر وفرار جماعي بحي تجاري في باريس عقب حادثة انتحار داخل مركز للتسوق

شهد حي تجاري غربي باريس اليوم السبت حالة من الذعر إثر تداول شائعات عن حدوث إطلاق نار في مركز تسوق.

وأظهرت مقاطع مصورة على مواقع التواصل هروب عدد كبير من الناس من مركز التسوق الرئيسي في حي "لاديفونس" بمنطقة "أو دي سين" بالعاصمة الفرنسية.

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان إن هناك عملية أمنية جارية في الحي، في حين نصحت شرطة باريس الجمهور بتجنب المنطقة.

وقالت صحيفة "لوموند" إن رجلا انتحر بإلقاء نفسه من طابق علوي في مركز التسوق مما تسبب في حالة الذعر بين المتسوقين.

وأضافت الصحيفة أن سقوط الرجل أحدث دويا كبيرا دفع الناس إلى الاعتقاد بأنه صوت إطلاق نار.

ولاحقا نفى متحدث باسم شرطة باريس إطلاق أعيرة نارية في المركز.

وتسببت الحادثة في وقف مؤقت لرحلات القطار على أحد الخطوط داخل العاصمة الفرنسية، حسب لوموند.