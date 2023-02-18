بلينكن أمام مؤتمر ميونخ للأمن: انظروا.. هذا ما خسره بوتين خلال عام من الحرب

قدرت الولايات المتحدة عدد القتلى والجرحى الروس في حرب أوكرانيا التي تدخل عامها الثاني خلال أيام، بحوالي 200 ألف، وفق ما قاله وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في مؤتمر ميونخ للأمن.

وأشار بلينكن إلى أن روسيا تشعر بثقل تكلفة الحرب المستمرة منذ حوالي عام، "هناك أكثر من مليون روسي تركوا بلادهم لأنهم لا يرغبون في أن يكونوا جزءا من هذه الحرب والاتجاه الذي تساق إليه البلاد".

وعلاوة على ذلك، توقفت ألف شركة أو أكثر عن العمل في روسيا خوفا من تضرر سمعتها، وفقا لبلينكن.

وأضاف "انظروا إلى ما حدث، وما فعله (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين لبلاده".

في سياق متصل، اتهم وزير الخارجية الأميركي، روسيا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في أوكرانيا.

وقال بلينكن "إنني، وبناء على تحليل دقيق للقانون والوقائع المتاحة، قررت أن أفرادا من القوات الروسية ومسؤولين آخرين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية في أوكرانيا"، وفقا لبيان أصدرته وزارة الخارجية الأميركية.

وتابع بالقول "ارتكب أفراد القوات الروسية عمليات قتل على غرار الإعدام بحق رجال ونساء وأطفال أوكرانيين وكذلك تعذيب المدنيين أثناء الاحتجاز من خلال الضرب والصعق بالكهرباء وعمليات الإعدام الوهمي فضلا عن الاغتصاب، إلى جانب قيام مسؤولين روس آخرين بترحيل مئات الآلاف من المدنيين الأوكرانيين إلى روسيا، بمن فيهم أطفال تم فصلهم قسرا عن عائلاتهم".

وقال بلينكن إن "هذه الأعمال ليست عشوائية أو عفوية، وإنما هي جزء من هجوم الكرملين الواسع النطاق والمنهجي ضد السكان المدنيين في أوكرانيا".

وأضاف "لا يمكن أن يكون هناك إفلات من العقاب على هذه الجرائم. ويجب محاسبة جميع المسؤولين. وإن الولايات المتحدة، كما يظهر قرار اليوم، ستسعى لتحقيق العدالة لشعب أوكرانيا مهما طال ذلك".

ويأتي ذلك، بعد أن اتهمت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي روسيا أيضا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في أوكرانيا، وذلك في مؤتمر ميونخ للأمن في وقت سابق من اليوم السبت وقالت إن واشنطن ستساعد في محاسبة المسؤولين.

وأضافت هاريس في تجمع الدفاع السنوي رفيع المستوى "لقد درسنا الأدلة، ونعرف المعايير القانونية، وليس هناك شك في أن هذه جرائم ضد الإنسانية".

وتابعت "أقول لكل من ارتكبوا هذه الجرائم وقادتهم المتواطئين في هذه الجرائم: سوف تحاسَبون".