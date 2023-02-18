بعد عام من الحرب بينهما.. ما القدرات العسكرية لروسيا وأوكرانيا؟

عندما انطلقت الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير/شباط 2022، لم يتوقع كثيرون أن تستمر هذه الحرب عاما كاملا، لكن هذا ما حدث وسط عمليات كر وفر لا تحول دون وجود تقدم عام لروسيا التي نجحت في السيطرة على العديد من المناطق الأوكرانية.

ومع مرور عام على الحرب، يثار التساؤل مجددا عن القدرات العسكرية لكل من روسيا وأوكرانيا.

وحسب التقرير المرفق للجزيرة، فإن مؤشر القدرات العسكرية العالمي يشير إلى أن روسيا تتفوق على أوكرانيا في كل شيء؛ فهي دولة نووية تمتلك حاليًا ثامن أكبر قوة عسكرية في العالم، في حين تحتل أوكرانيا المرتبة 18.