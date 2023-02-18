بكين تنتقد "الهستيريا" الأميركية وواشنطن تنهي عمليات انتشال حطام المنطاد الصيني

أنهت الولايات المتحدة عمليات انتشال حطام منطاد صيني أُسقط قبالة الساحل الشرقي للبلاد، والبحث عن حطام اثنين من الأجسام الطائرة أسقطا قرب ألاسكا وبحيرة هورون، وفق ما أعلنت الجمعة القيادة الشمالية للجيش الأميركي.

وقالت القيادة الشمالية في بيان "عمليات انتشال الحطام قبالة ساحل كارولينا الجنوبية انتهت بعدما تمكنت قطع البحرية التابعة للقيادة الشمالية من تحديد موقع حطام منطاد استطلاع كان يحلق على ارتفاع شاهق تابع لجمهورية الصين الشعبية".

وتابع البيان أنه "يتم نقل القطع الأخيرة من الحطام إلى المختبر التابع لمكتب التحقيقات الفدرالي في فرجينيا للتحقيق فيها".

ووافق وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، على توصية القيادة بوقف عمليات البحث.

نفي صيني

وفي الرابع من فبراير/شباط الجاري، أسقط الجيش الأميركي قبالة سواحل كارولينا الجنوبية المنطاد الذي أفادت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بأنه يستخدم لأغراض التجسس ومهمته جمع معلومات حساسة.

غير أن بكين نفت ذلك، وقالت إنه منطاد مدني -هدفه جمع بيانات حول الأرصاد الجوية- انحرف عن مساره بسبب الطقس وانتهى به المطاف فوق الأراضي الأميركية.

وأدى هذا الحادث إلى إرجاء زيارة مقررة لوزير الخارجية الأميركي إلى الصين.

من جانبه، استنكر وزير الخارجية الصيني وانغ يي اليوم السبت في ميونخ "رد الفعل السخيف والهستيري" الصادر عن الولايات المتحدة التي أسقطت المنطاد بطائرة مقاتلة.

وقال وانغ يي في مؤتمر ميونخ للأمن "السماء تمتلئ بالمناطيد من دول مختلفة. هل تريدون إسقاط كل واحد منها؟ هذا لا يبرهن على أن أميركا قوية" مؤكدا أن المنطاد الذي أُسقط في سماء الولايات المتحدة كان للاستخدام "المدني".