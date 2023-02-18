انطلاق القمة الأفريقية الـ36 بأديس أبابا ودعوات لدعم التنمية ومواجهة الإرهاب

انطلقت اليوم السبت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أعمال القمة 36 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، تحت شعار "تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية".

وقالت الحكومة الإثيوبية إن 35 رئيس دولة و4 رؤساء حكومات على الأقل يشاركون في القمة، وتولى غزالي عثماني رئيس جزر القمر الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي، خلفا للرئيس السنغالي ماكي سال.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد -في كلمته- إنه لا بد من تمثيل أفريقيا في مجلس الأمن بمقعد دائم على الأقل ومقعدين غير دائمين.

كما شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في القمة على أن "أفريقيا بحاجة إلى العمل من أجل السلام"، مشيرا خصوصا إلى الوضع في منطقة الساحل وشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأضاف غوتيريش أن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت بشكل مباشر على حياة الشعوب الأفريقية التي تتحمل أكبر التحديات، على حد قوله.

ورأى أن أفريقيا تحتاج إلى تمويل دولي لتخفيف عبء الديون المثقلة بها، مطالبا من جهة أخرى بعودة المسار الديمقراطي في السودان ومالي وبوركينا فاسو.

جلسات مغلقة

وستعقد جلسات مغلقة لإقرار جدول الأعمال، والاستماع لتقارير عن حالة السلم والأمن، ومنطقة التجارة الحرة الأفريقية، إضافة إلى ملفات أخرى تتعلق بتقييم خطة تنفيذ العشرية الأولى من رؤية أفريقيا 2063، وإصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وفي كلمة له، قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي إن المطلوب هو تفعيل منطقة التجارة الحرة الأفريقية سريعا لمواجهة التحديات المختلفة، مضيفا أن شركاء القارة السمراء "يفرضون شروطا صارمة لتمويل مشاريعنا المختلفة".

كما دعا فكي إلى وجوب إصلاح الحوكمة العالمية التي تُقصي أفريقيا من مجلس الأمن، مشيرا إلى أن بعض الأهداف التي تبنتها القارة لم يتم تحقيقها بسبب غياب الإرادة السياسية لدى البعض.

وحذر رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي من توسع الإرهاب في مالي وبوركينا فاسو وتشاد، موضحا الحاجة لتضامن دولي مع البلدان المتضررة.