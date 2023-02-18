البيت الأبيض: فاغنر تكبدت أكثر من 30 ألفا بين قتيل وجريح في حرب أوكرانيا

قال البيت الأبيض إن مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة خسرت أكثر من 30 ألفا بين قتيل وجريح منذ الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022.

وفي إفادة دورية للصحفيين، ذكر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي إن الولايات المتحدة تقدر أن عدد قتلى فاغنر في العمليات القتالية يقدر بنحو 9 آلاف.

وأضاف كيربي -نقلا عن معلومات مخابراتية- أن 90% من أفراد مجموعة فاغنر الذين لقوا حتفهم في أوكرانيا منذ ديسمبر/كانون الأول سجناء مدانون.

وقال إن نصف إجمالي عدد القتلى وقع منذ منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي مع زيادة حدة القتال في مدينة باخموت (شرقي أوكرانيا).





وقال كيربي إن المجموعة العسكرية حققت مكاسب متزايدة داخل باخموت وحولها خلال الأيام القليلة الماضية، لكن تلك المكاسب استغرق تحقيقها عدة أشهر، وجاءت "بتكلفة مدمرة لا يمكن تحملها"، على حد وصفه.

وأضاف أنه من المحتمل أن ينتهي بهم الأمر بالنجاح في باخموت، لكن ذلك سيثبت أنه ليست له قيمة إستراتيجية حقيقية.

وقال كيربي للصحفيين إن فاغنر ما زالت تعتمد بشكل كبير على المدانين الذين أرسلوا إلى الحرب من دون تدريب أو معدات، وذلك خلافا لما أعلنه مؤسس فاغنر يفغيني بريغوجين في الآونة الأخيرة عن التوقف عن تجنيد السجناء للقتال في أوكرانيا.

ولم تتوفر تعليقات روسية على هذه التصريحات الأميركية، علما بأن قائد فاغنر وجّه الخميس الماضي انتقادا "نادرا" لإدارة العملية العسكرية التي بدأتها روسيا في أوكرانيا منذ نحو عام، وعزا بريغوجين البطء في تقدم القوات الروسية للسيطرة على مدينة باخموت الإستراتيجة إلى ما وصفها "بالبيروقراطية العسكرية الرهيبة".