البرازيل و3 دول لاتينية تستنكر قرار إسرائيل إضفاء شرعية على مستوطنات الضفة الغربية

استنكرت البرازيل والأرجنتين وتشيلي والمكسيك، أمس الجمعة، قرار تل أبيب إضفاء شرعية على المستوطنات في الضفة الغربية، معارضة أي إجراء "يعرض حل الدولتين للخطر".

وأعرب بيان أصدرته الخارجية البرازيلية ووقعته الدول الأربع عن "قلقها البالغ" إزاء إعلان إسرائيل الأحد الماضي أنها ستضفي شرعية على 9 بؤر استيطانية في الضفة، وتعطي الضوء الأخضر لبناء 10 آلاف وحدة استيطانية هناك.

وأضاف بيان الدول الأربع "هذه الإجراءات الأحادية الجانب تشكّل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي".

وجاء في هذا البيان المشترك "حكوماتنا تعبر عن معارضتها لأي إجراء يعرض حل الدولتين للخطر".

"حل سلمي"

ودعت حكومات الدول الأربع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني إلى "الامتناع عن الأعمال والاستفزازات التي قد تؤدي إلى تصعيد جديد للعنف" في المنطقة، وحضّت على إجراء مفاوضات من أجل "حل سلمي" للصراع.

وتعتبر معظم القوى الغربية المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 غير شرعية، وتنتهك القانون الدولي.

ويقيم حوالي 475 ألف مستوطن في بؤر لا يعترف بها القانون الدولي في الضفة وسط أكثر من 2.9 مليون فلسطيني.

وأدت عودة اليساري لولا دا سيلفا إلى الرئاسة في الأول من يناير/كانون الثاني إلى إنهاء فترة 4 سنوات من الاصطفاف البرازيلي بجانب إسرائيل في ظل حكم سلفه اليميني المتطرف جايير بولسونارو الذي أثار حتى مسألة نقل سفارة البلاد من تل أبيب إلى القدس.