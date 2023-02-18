نيويورك تايمز: إيران طورت سلاحها الجوي وتستعد لتتسلم مقاتلات سوخوي 35 الروسية

نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" (New York times) الأميركية تحليلا قالت إنه يكشف عن تطوير إيران سلاحها الجوي واستعدادات لتسلمها المقاتلة الروسية سوخوي 35.

وقالت الصحيفة إنها اعتمدت في تحليلها على صور ومقاطع فيديو وصور أقمار صناعية؛ أظهرت إحداها -وفق الصحيفة- أنه نموذج بالحجم الطبيعي للطائرة الروسية المقاتلة.

كما استندت إلى رسوم ظهرت في مقطع فيديو نشرته القوات المسلحة الإيرانية لقاعدة جوية جديدة تحت الأرض، حيث تشبه رسوم الطائرات تصميم طائرة سوخوي 35.

ونشرت الصحيفة الأميركية صور أقمار صناعية قالت إنها لقاعدة جوية في منطقة جبلية في مقاطعة هرمزجان (جنوبي إيران).

قاعدة جوية

وكان الجيش الإيراني كشف في السابع من الشهر الجاري النقاب عن أول قاعدة عسكرية جوية تحت الأرض والمسماة "عقاب 44".

وحسب المعلومات التي أوردها الجيش الإيراني، فإن القاعدة المحفورة في أعماق الجبال قادرة على تخزين وتشغيل أنواع مختلفة من الطائرات المقاتلة والقاذفات والمسيرات.

وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة إيرانية محلية زيارة قام بها كل من رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري والقائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي للقاعدة التي تحتوي أيضا على حظائر للطائرات الحربية ومركز للإصلاح والصيانة وخزانات الوقود، إضافة إلى منطقة إنذار ومركز قيادة.