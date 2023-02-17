افتتاح دار للعبادة تضم كنيسا يهوديا للمرة الأولى في الإمارات

افتتحت الإمارات مركزا يضم أول كنيس يهودي للعامة إلى جانب مسجد وكنيسة، وذلك بهدف "تعزيز الحوار بين الأديان" في الدولة.

وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام) إن كلا من الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش دشنا أمس الخميس بيت "العائلة الإبراهيمية" في أبو ظبي، بوصفه مركزا جديدا للحوار والتعلم.

ونقلت الوكالة عن رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد قوله إن ⁧‫"بيت العائلة الإبراهيمية‬⁩ صرح للحوار الحضاري البنّاء، ومنصة للتلاقي من أجل ⁧‫السلام‬⁩ والأخوة الإنسانية".

ونشرت الوكالة الإماراتية -عبر موقعها الإلكتروني وحسابها على تويتر- صورا لافتتاح المركز بحضور رجال دين يهود ومسيحيين، وأطلقت السلطات على الكنيس اليهودي اسم "موسى بن ميمون".

من جهته، قال رئيس دائرة الثقافة والسياحة في دبي محمد خليفة المبارك -في بيان اليوم الجمعة- "سيكون المركز منبرا للتعلم والحوار ونموذجا للتعايش"، مضيفا أن "الزوار مدعوون للمشاركة في الخدمات الدينية والجولات المصحوبة بمرشدين والاحتفالات وفرص استكشاف الإيمان".

والكنيس والمسجد والكنيسة متساوون في الحجم ويشتركون في الأبعاد الخارجية نفسها. ومن المقرر أن يبدأ المركز استقبال زواره في الأول من مارس/آذار المقبل، وفق الوكالة الإماراتية.

وأشادت جمعية الجاليات اليهودية الخليجية في الإمارات بافتتاح الكنيس في أبو ظبي، وهو الثاني من نوعه بعد الكنيس اليهودي في البحرين.

وقالت الجمعية في بيان "نحن متحمسون بشكل خاص لرؤية كنيس يهودي آخر بني في دول مجلس التعاون الخليجي. هناك شيء مميز جدا حول كنيس يهودي يجري بناؤه في دولة مسلمة".

ومع تسارع وتيرة تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات بمقتضى "اتفاقيات أبراهام" الموقعة منتصف سبتمبر/أيلول 2020 بواشنطن، تزايدت أعداد اليهود في هذه الدولة الخليجية بين مقيمين وزائرين بفضل الرحلات الجوية المباشرة.

والعام الماضي، افتتح في مدينة دبي معبد هندوسي يتسع لنحو ألف شخص، وتقول السلطات الإماراتية إن ذلك يعبر عن سياستها التي تشجع على التسامح والحوار بين الأديان.