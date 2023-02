السلطات الهندية تهدم منازل مسلمين في نيودلهي وهندوس يخربون مسجدا

هدمت السلطات الهندية بالعاصمة نيودلهي منازل تعود لمسلمين بدعوى عدم قانونيتها بسبب "التعدي"، وسط بكاء ونحيب أصحابها من النساء المسلمات.

وأفادت وسائل إعلام هندية بأن عمليات الهدم نفذتها هيئة التنمية، الأربعاء الماضي، ضمن حملة "مكافحة التعدي" على ضفاف نهر جمنة بمنطقة ذاكر ناجار جنوب شرقي نيودلهي.

وذكرت المصادر أن القرار تم تنفيذه بموجب توجيهات "المحكمة الوطنية الخضراء"، وهي هيئة حكومية هندية تعنى بالفصل في القضايا المتعلقة بحماية البيئة والحفاظ على الغابات والموارد الطبيعية الأخرى.

وتزعم السلطات أن السكان المقيمين في الأراضي المحيطة بالنهر أنشؤوا منازلهم بشكل غير قانوني على أراض مملوكة لهيئة التنمية، وقد تم إشعار السكان مسبقا لإخلاء منازلهم على مساحة تبلغ فدان واحد.

واعتبر المجلس الإسلامي الهندي الأميركي عمليات الهدم استهدافا للمسلمين من حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي الحاكم بذريعة مكافحة التعدّي، إذ إن غالبية سكان المنطقة المستهدفة من المسلمين.

Demolition In #Zakirnagar H Block By DDA #okhla #Jamia #DDA pic.twitter.com/lrEdO5QEoZ

وقال المجلس -في تغريدة عبر حسابه على تويتر- "تحت غطاء حملات مكافحة التعدي، يواصل حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند استهداف منازل المسلمين وسبل عيشهم. هذه المقاطع المزعجة التُقطت في ذاكر ناجار، وهي منطقة مسلمة في العاصمة الهندية نيودلهي".

Under the garb of anti-encroachment drives, the ruling BJP in India continues to target Muslim homes and livelihoods.

These disturbing visuals are from Zakir Nagar, a Muslim locality in India's capital city of New Delhi. pic.twitter.com/xL50oLPQE6

— Indian American Muslim Council (@IAMCouncil) February 16, 2023