السلطات الهندية تهدم منازل مسلمين في نيودلهي وهندوس يخربون مسجدا

هدمت السلطات الهندية بالعاصمة نيودلهي منازل تعود لمسلمين بدعوى عدم قانونيتها بسبب "التعدي"، وسط بكاء ونحيب أصحابها من النساء المسلمات.

وأفادت وسائل إعلام هندية بأن عمليات الهدم نفذتها هيئة التنمية، الأربعاء الماضي، ضمن حملة "مكافحة التعدي" على ضفاف نهر جمنة بمنطقة ذاكر ناجار جنوب شرقي نيودلهي.

وذكرت المصادر أن القرار تم تنفيذه بموجب توجيهات "المحكمة الوطنية الخضراء"، وهي هيئة حكومية هندية تعنى بالفصل في القضايا المتعلقة بحماية البيئة والحفاظ على الغابات والموارد الطبيعية الأخرى.

وتزعم السلطات أن السكان المقيمين في الأراضي المحيطة بالنهر أنشؤوا منازلهم بشكل غير قانوني على أراض مملوكة لهيئة التنمية، وقد تم إشعار السكان مسبقا لإخلاء منازلهم على مساحة تبلغ فدان واحد.

واعتبر المجلس الإسلامي الهندي الأميركي عمليات الهدم استهدافا للمسلمين من حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي الحاكم بذريعة مكافحة التعدّي، إذ إن غالبية سكان المنطقة المستهدفة من المسلمين.

وقال المجلس -في تغريدة عبر حسابه على تويتر- "تحت غطاء حملات مكافحة التعدي، يواصل حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند استهداف منازل المسلمين وسبل عيشهم. هذه المقاطع المزعجة التُقطت في ذاكر ناجار، وهي منطقة مسلمة في العاصمة الهندية نيودلهي".

Under the garb of anti-encroachment drives, the ruling BJP in India continues to target Muslim homes and livelihoods. These disturbing visuals are from Zakir Nagar, a Muslim locality in India's capital city of New Delhi. pic.twitter.com/xL50oLPQE6 — Indian American Muslim Council (@IAMCouncil) February 16, 2023

وفي إطار استهداف مناطق غالبيتها من المسلمين في عمليات هدم المنشآت، دهم مواطنون هندوس مسجدا قيد الإنشاء بولاية أوتار براديش، وقاموا بعمليات تخريب وفوضى، بدعوى عدم قانونية أعمال البناء.

ووثق مقطع فيديو -تم تداوله على مواقع التواصل- تخريب العشرات من أعضاء جماعتيّ "فيشوا هندو باريشاد" و"باجرانغ دال" الهندوسيتين المتطرفتين أغراض البناء في موقع المسجد بمدينة باندا بالولاية، الأربعاء الماضي.

Location: Banda, Uttar Pradesh Vishwa Hindu Parishad and Bajrang Dal members vandalized an under-construction mosque, claiming it was illegal. pic.twitter.com/3QsJvHU61b — HindutvaWatch (@HindutvaWatchIn) February 16, 2023

وأوقف الهندوس المعتدون دراجاتهم النارية في منتصف الطريق العام، ونظموا اعتصاما أمام المسجد احتجاجا على أعمال بناء طابق ثان، بينما شوهد رجال الشرطة في المكان من دون أن يفعلوا شيئا لإيقافهم.

وحسب مصادر إعلامية هندية، تدّعي الجماعات الهندوسية بأن بناء طابق ثان غير قانوني، وبأن السلطات سمحت لإدارة المسجد بإجراء أعمال تجديد، لا بالتوسعة.

ونقلت مصادر إعلامية تعليق شرطة مدينة باندا على الحادث، التي صرحت بأن الاعتداء كان بدعوى البناء غير القانوني، وأن رجال الشرطة وصلوا إلى المكان، واتخذوا الإجراءات اللازمة، وأنها تقوم بمعاينة الفيديو المنتشر للواقعة لاتخاذ إجراءات مناسبة.

ورغم أن عدد المسلمين في الهند يزيد على 200 مليون نسمة من بين تعداد سكان البلاد الذي يقدّر بنحو 1.4 مليار نسمة، فإن المسلمين يعانون الاضطهاد والتمييز العنصري، خاصة منذ أن وصل حزب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي للسلطة يوم 26 مايو/أيار 2014.