معجزات بعد 11 يوما من زلزال تركيا وسوريا.. 3 ناجين من تحت الأنقاض

في مشاهد تحبس الأنفاس، تمكنت فرق الدفاع المدني التركية من إنقاذ 3 أشخاص من تحت الأنقاض بعد مرور 11 يوما على وقوع الزلزال المدمّر الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا في السادس من فبراير/شباط الجاري.

وهزّت مقاطع الفيديو -التي بُثت على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام التركية- المشاعر، كما حظيت بكثير من التفاعلات، حيث أعرب الناشطون عن سعادتهم بإيجاد ناجين.

ونشر وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة -خلال الساعات الماضية- عددا من مقاطع الفيديو التي تظهر الناجين الثلاثة، مع مجموعة من الأخبار القصيرة المتعلقة بعمليات إنقاذهم.

أخبار مفرحة

وقبل ساعات، نجحت طواقم الإغاثة التركية من إنقاذ شخصين من تحت الركام بعد مضي 11 يوما على زلزال ضرب جنوبي البلاد وشمالي سوريا.

وذكر مراسل الأناضول أن فرق الإنقاذ استطاعت انتشال محمد علي شاكر أوغلو (26 عاما) ومصطفى أوجي (34 عاما) على قيد الحياة في مدينة أنطاكيا مركز ولاية هاتاي.

وأكد أن طاقم الإنقاذ سارع إلى نقل الناجين للمستشفى بعد انتشالهما حيين من تحت الأنقاض.

ونشر وزير الصحة التركي مقطعا مؤثرا لفيديو يظهر فيه الشاب مصطفى وهو يتحدث مع أحد أفراد عائلته عبر الهاتف عقب عملية إنقاذه وتقديم الإسعافات اللازمة له.

وحظي مقطع الفيديو بمئات التعليقات التي تحمد الله على سلامة الشاب، وتشيد بجهود الإنقاذ، كما أعرب كثيرون عن أملهم في إيجاد المزيد من الناجين.

كم نشر الوزير صورة لشاكر أوغلو وهو محاط بالطاقم الطبي في أحد مستشفيات مدينة هاتاي.

جهود كبيرة

وبعد جهود كبيرة، تمكن فريق الإنفاذ من انتشال الطفل عثمان حلبية (14 عاما) حيا من تحت ركام منزله بولاية هاتاي.

وحسب قوجة، فإن الطفل عثمان يلقى الرعاية الصحية في مستشفى مصطفى كمال بولاية هاتاي، وقال الوزير "أقف إلى جانب صغيرنا نيابة عن الجميع".

من جهته، هنأ وزير الداخلية التركي سليمان صويلو فريق الإنقاذ الذي استطاع انتشال الطفل عثمان، كما توجه إلى مكان عمل فريق الإنقاذ بمدينة أنطاكيا للقائهم.

وفجر السادس من فبراير/شباط الجاري، ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة؛ مما خلف خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات بالبلدين.

وتجاوزت حصيلة قتلى الزلزال 43 ألف إنسان، ومع تضاؤل الأمل في العثور على ناجين جدد، وجهت الأمم المتحدة نداءً لجمع أموال لدعم جهود الحكومة التركية لاحتواء تداعيات الكارثة.