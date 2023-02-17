مصر تعلن إطلاق رعاياها الستة المحتجزين في ليبيا

أعلنت وزارة الخارجية المصرية -اليوم الجمعة- إطلاق سراح 6 من رعاياها كانوا محتجزين في ليبيا.

وقال المتحدث باسم الوزارة السفير أحمد أبو زيد -في تغريدة- إنه "وفقا للمعلومات الواردة من سفارتنا في طرابلس، تم إطلاق سراح المصريين الستة المحتجزين في ليبيا".

وأضاف "نتابع عودة أبناء مصر آمنين إلى أرض الوطن"، من دون الإدلاء بتفاصيل أكثر.

وكان النائب المصري مصطفى بكري غرد عبر حسابه على تويتر -أمس الخميس- مشيرا إلى "اختطاف 6 من المصريين الأقباط في ليبيا منذ نحو أسبوع".

وأوضح أن "الستة ينتمون إلي قرية بمحافظة سوهاج (جنوبي مصر)، وهم عمال بسطاء سافروا للبحث عن فرصة عمل في مجال البناء، وتم اختطافهم على الطريق البري عبر منطقة دميم ثم صبراتة".

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أعلنت الخارجية المصرية أنها "وأجهزة الدولة المعنية تتابع باهتمام شديد، على مدار الساعة، مصير المصريين الستة الذين تم احتجازهم في أحد مراكز الهجرة غير النظامية في غرب ليبيا" وهو غير خاضع للسلطات الليبية.

وأوضحت الوزارة أن "هؤلاء المواطنين الستة غادروا البلاد بتصاريح سفر تشترط تواجدهم في الشرق الليبي فقط دون تخطيه إلى مناطق أخرى، وهو ما تعهد المواطنون بالالتزام به".