"ما خفي أعظم" يكشف تفاصيل مثيرة عن أحداث أمنية عصفت بتونس

يكشف برنامج "ما خفي أعظم" -في حلقته التي تذاع مساء اليوم الجمعة- تفاصيل مثيرة تتعلق بأحداث أمنية كبيرة عصفت بتونس خلال السنوات الأخيرة، ولا تزال طي الكتمان.

ويعرض التحقيق -الذي يحمل عنوان "تونس.. الأيادي الخفية"- تسريبات ووثائق حصرية تميط اللثام عن شخصيات نافذة متورطة في هذه الأحداث، ولم تحاسب حتى اليوم.

يذكر أن المشهد التونسي يعيش حاليا استقطابا حادا، على وقع اتهامات للرئيس التونسي قيس سعيّد بتصفية حسابات سياسية عبر القضاء مع معارضيه، وفتح ملفات ضدهم، في الوقت الذي يصمت فيه عن ملفات أخرى لا تزال تثير كثيرا من الجدل وعلامات الاستفهام حولها.

ويذاع تحقيق "ما خفي أعظم.. تونس الأيادي الخفية"، عند العاشرة و5 دقائق بتوقيت مكة المكرمة، على شاشة الجزيرة ومنصاتها المختلفة.