حرب أوكرانيا تهيمن على محادثات قادة العالم في مؤتمر ميونخ للأمن

يبدأ اليوم الجمعة في ألمانيا مؤتمر ميونخ للأمن بحضور عدد من زعماء العالم وكبار السياسيين والعسكريين من العديد من الدول، ويشكل المشهد الأمني الأوروبي في ضوء حرب روسيا على أوكرانيا محور محادثاته.

كما سيتناول المؤتمر قضايا دولية كبيرة أخرى، لا سيما العلاقات بين الغرب والصين، إضافة إلى قضايا مثل إمدادات الطاقة وأسعار المواد الغذائية.

وسيكون المستشار الألماني أولاف شولتز والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إضافة إلى كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي في مقدمة المشاركين في المؤتمر السنوي الذي يركز على الدفاع والدبلوماسية، وذلك في مقابل غياب لأي تمثيل روسي.

ومن المتوقع أيضا أن يلقي مسؤولون أوكرانيون كبار كلمة في المؤتمر الذي يستمر حتى الأحد المقبل.

وعقد مؤتمر العام الماضي قبل أيام فقط من اندلاع الحرب، وفي حين كانت القوات الروسية محتشدة على حدود أوكرانيا، حث القادة الغربيون في ميونخ الرئيس فلاديمير بوتين على عدم غزوها، وحذروا من عواقب وخيمة إذا فعل ذلك.

وحسب وكالة رويترز، فإن الحرب الروسية الأوكرانية ستشعل من جديد نقاشات تدور منذ وقت طويل بشأن أسئلة مثل: إلى أي مدى ينبغي أن تعزز أوروبا قدراتها العسكرية؟ وإلى أي حد عليها الاعتماد على الولايات المتحدة في أمنها؟ وكم يجب أن تنفق الحكومات على الدفاع؟

كما ستناقش الوفود التداعيات العالمية بعيدة المدى للحرب على قضايا مثل إمدادات الطاقة وأسعار المواد الغذائية، بالإضافة إلى قضية العلاقات بين الغرب والصين.