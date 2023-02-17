ارتفاع حصيلة قتلى زلزال كهرمان مرعش في تركيا

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، اليوم الجمعة، عن ارتفاع جديد بعدد قتلى الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال غرب سوريا فجر السادس من فبراير/شباط الجاري.

وقال صويلو إن حصيلة قتلى زلزال كهرمان مرعش في تركيا بلغت 39 ألفا و672 قتيلا.

وكانت آخر إحصائية أصدرتها السلطات التركية لعدد القتلى بلغت 38 ألفا و44 قتيلا، قبل الإعلان عن الحصيلة الجديدة.

وأضاف وزير الداخلية، في تصريحات بثتها قناة "سي إن إن ترك" الخاصة، إن حوالي 82 ألف بناية إما انهارت أو تضررت بشدة نتيجة للزلزال في تركيا.

وفجر 6 فبراير/شباط الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.