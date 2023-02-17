باكستان.. قوات الأمن تستعيد السيطرة على مقر أمني بكراتشي بعد سقوط 7 قتلى

أكد متحدث باسم حكومة ولاية السند (جنوبي باكستان) أن قوات الأمن استعادت السيطرة مساء اليوم الجمعة على مقر للشرطة في مدينة كراتشي بعد أن قتلت 3 مسلحين، في حين تبنت الهجوم حركة طالبان باكستان.

وقال المتحدث مرتضى وهاب صديقي لوكالة الصحافة الفرنسية إن الهجوم أسفر عن مقتل المهاجمين الثلاثة وشرطيين اثنين وعنصر من القوات شبه العسكرية وعامل صيانة.

وكان مراسل الجزيرة نقل عن قائد شرطة كراتشي جاويد عالَم أودو قوله إن مسلحين هاجموا ملحقا سكنيا تابعا لمقر قيادة الشرطة في المدينة، مضيفا أنهم اقتحموا المكان وتبادلوا إطلاق النار مع قوات الأمن.

وتبادلت الشرطة إطلاق النار مع المهاجمين لعدة ساعات، ووقعت انفجارات عدة. وكانت وسائل إعلام محلية باكستانية قالت إن مسلحين هاجموا مكتب رئيس الشرطة في كراتشي عاصمة إقليم السند.

وأوضح التلفزيون الباكستاني أن وحدة أمنية خاصة استدعيت إلى المنطقة، كما هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الهجوم.

وقد تبنى العملية المتحدث باسم حركة طالبان باكستان، وقال إن "انتحاريين" هاجموا مقر شرطة كراتشي.

ويأتي الهجوم بعد أسبوعين من تفجير دامٍ استهدف مسجدا في مدينة بيشاور (شمال غربي باكستان) وأوقع نحو 100 قتيل من عناصر الشرطة، ونفت الحركة مسؤوليتها عن هجوم بيشاور، وذلك بعيد نشر تغريدة منسوبة إليها على تويتر تتبنى فيها العملية.