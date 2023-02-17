مشروع قرار أميركي لحماية المدنيين بالشرق الأوسط من المسيّرات الإيرانية

تقدم عضوان في مجلس الشيوخ الأميركي بمشروع قرار لحماية المدنيين في الشرق الأوسط من المسيّرات الإيرانية، من جهة ثانية، قال مصدر أمني إن سفينة واحدة على الأقل تملكها إسرائيل تعرضت لهجوم في بحر العرب يوم 10 فبراير/شباط الجاري، يعتقد أن طهران نفذته.

فقد تقدم رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي بوب مينينديز وكبير الجمهوريين فيها جيم ريش بمشروع قرار يهدف لحماية المدنيين في الشرق الأوسط من المسيّرات الإيرانية، وفق نص المشروع.

ويفوّض ويشجع مشروع القرار مقترح الرئيس الأميركي جو بايدن للدخول في اتفاقات تعاونية للأبحاث والتطوير مع العراق ودول أخرى في منطقة الخليج لمواجهة أنظمة المسيّرات الإيرانية.

كما يدعو إلى ضرورة تطوير التعاون ما بين الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة، بما في ذلك إسرائيل، للعمل بشكل منظم على متابعة وكشف وتعطيل شبكات شراء الصواريخ والمسيّرات التي يستخدمها الحوثيون في اليمن ووكلاء إيران الذين يستهدفون القوات والمصالح الأميركية.

وفي سياق آخر، نقلت وكالة رويترز عن مصدر دفاعي إقليمي أن سفينة واحدة على الأقل تملكها إسرائيل تعرضت لهجوم في بحر العرب يوم 10 من الشهر الجاري.

وقالت شركة الأمن البحري البريطانية (أمبري إنتليجنس) إن أنظمة جوية مسيّرة هاجمت ناقلتين وسفينة بضائع سائبة في بحر العرب، وقدرت أن طهران هي مَن شنت الهجوم. وأضافت أن اثنتين من السفن الثلاث تملكهما إسرائيل والأخرى إماراتية.

ولم يصدر تعليق فوري من إيران، التي رفضت اتهامات وقوفها وراء حوادث مماثلة في السنوات القليلة الماضية.

ووقع الهجوم في وقت يشهد توترا بين إيران والغرب بسبب النشاط النووي لطهران وإمدادها لروسيا بأسلحة من بينها "طائرات مسيّرة انتحارية" في حرب أوكرانيا، بالإضافة إلى المظاهرات التي تشهدها إيران منذ شهور والمناهضة للحكومة.

وأنحت إيران باللوم على إسرائيل في هجوم بطائرة مسيّرة يوم 29 يناير/كانون الثاني الماضي على موقع عسكري في مدينة أصفهان بوسط البلاد، متعهدة بالانتقام لما بدا أنه أحدث حلقة في حرب سرية طويلة الأمد.