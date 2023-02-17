وسائل إعلام سورية: تنظيم الدولة يقتل 53 شخصا ببادية حمص بينهم عسكريون

ذكر التلفزيون السوري ووسائل إعلام موالية للنظام السوري أن 53 شخصا قتلوا في منطقة السخنة بريف حمص إثر هجوم من عناصر تابعين لتنظيم الدولة الإسلامية.

وحسب تلك الوسائل، فإن الضحايا كانوا في بادية السخنة يجمعون ثمار الكمأة، وأن عناصر التنظيم أطلقوا النار عليهم من مسافات قريبة.

وذكرت وكالة الأنباء السورية أن مسلحي تنظيم الدولة استهدفوا المدنيين بالأسلحة الرشاشة بكثافة لفترة طويلة، وهو ما أدى إلى ارتقاء هذا العدد الكبير من القتلى.

ونقلت إذاعة "شام اف ام" القريبة من الحكومة عن وليد عودة مدير مستشفى تدمر الذي نقلت إليه جثث الضحايا أن بين القتلى سبعة عسكريين.

وأبريل/نيسان 2019، خطف التنظيم 19 شخصا على الأقل معظمهم مدنيون، في حين كانوا يجمعون الكمأة أيضا في بادية وسط سوريا.

وعلى الرغم من خسارته معظم معاقله في سوريا، فإن تنظيم الدولة كثف خلال الأشهر الماضية هجماته على قوات النظام السوري في البادية.