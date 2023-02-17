أصيب بها 4 جنود أميركيين وكلب.. واشنطن تعلن مقتل قيادي "بارز" بتنظيم الدولة بغارة في سوريا

أعلن الجيش الأميركي اليوم الجمعة مقتل قيادي بارز في تنظيم الدولة الإسلامية بهجوم في سوريا، مضيفا أن 4 جنود أميركيين أصيبوا في العملية مساء الخميس.

ويتلقى الجنود الأربعة الذين أصيبوا بانفجار خلال هذا الهجوم في شمال شرق سوريا العلاج في منشأة طبية أميركية بالعراق. وأوضح بيان مقتضب صادر عن القيادة العسكرية الأميركية للشرق الأوسط أنه "قُتل المستهدف حمزة الحمصي، وهو قيادي بارز في تنظيم الدولة".

وأضاف البيان "الليلة الماضية، خلال غارة بمروحية مشتركة بين الولايات المتحدة وقوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق سوريا، أسفر انفجار محدد الهدف عن إصابة 4 جنود أميركيين وكلب".

وتنتشر القوات الأميركية التي تقود التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة في مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد في شمال سوريا وشمال شرقها.

ونجحت القوات الأميركية في تصفية أو اعتقال قادة في عمليات عدة، قتل في أبرزها زعيما تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي في أكتوبر/تشرين الأول 2019، ثم أبو إبراهيم القرشي في فبراير/شباط الماضي بمحافظة إدلب (شمال غرب).

ومني تنظيم الدولة -الذي سيطر عام 2014 على مناطق واسعة من سوريا والعراق- بهزيمة أولى في العراق عام 2017، ثم سوريا عام 2019، وخسر كامل مناطق سيطرته الأساسية. إلا أن عناصره المتوارين لا يزالون يشنون هجمات، وإن كانت محدودة، في البلدين خصوصًا ضد القوى الأمنية، كما يتبنى التنظيم هجمات في دول أخرى.